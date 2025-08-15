Який курс валют у банках?

Станом на ранок 15 серпня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,20 гривні (без змін проти 14 серпня) та продаж по 41,70 гривні (-5 копійок).

Дивіться також Російські банки масово втрачають гроші: 500 мільярдів рублів "пішли" з рахунків

Купівля євро проходить по 48,05 гривні (-16 копійок), продаж – по 48,72 гривні (-15 копійок).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купити долар можна в середньому по 41,54 гривні (-1 копійка), а продати по 41,49 гривні (-1 копійок).

(-1 копійка), а продати по (-1 копійок). Купівля євро по 48,33 гривні (-9 копійок), а продаж по 48,45 гривні (-18 копійок).

По скільки курс в обмінниках?

Долари купують у середньому по: 40,65 гривні (-34 копійки), а продають по 41,54 гривні (+7 копійок), за даними finance.ua.

(-34 копійки), а продають по (+7 копійок), за даними finance.ua. Станом на 15 серпня, євро купують по 47,55 гривні (-45 копійок), а продають по 48,57 гривні (-3 копійки).

Що буде з курсом долара та євро?

Як спрогнозував банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу, на готівковому ринку наступного тижня курси валют будуть такими: долар в межах 41,4 – 41,8 гривні, а євро в межах 48 – 49,5 гривні.

Якщо говорити про курс долара, то на думку Лєсового, валюта буде прямо залежати від режиму керованої гнучкості.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Цей режим є найбільш ефективним в умовах війни. Регулятор залишається основним гравцем на ринку, уважно відстежуючи баланс між попитом і пропозицією.

Водночас курс євро підпорядковуватиметься світовій кон'юнктурі торгів пари долар/євро й відповідній індексації через пару гривня/долар.

Тобто, щоб з'ясувати можливі курсові перипетії, варто поглянути на співвідношення долара до євро – чим вона більше, тим ймовірніше буде більшим український курс євровалюти,

– зауважив пан Тарас.

За оцінками банкірів, співвідношення двох світових валют може скласти 1 євро до 1,2 долара.