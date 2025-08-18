Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 18 августа, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,12 гривны (-8 копеек против 15 августа) и продажа по 41,60 гривны (-10 копеек).

Покупка евро проходит по 48 гривен (-5 копеек), продажа – по 48,65 гривны (-7 копеек).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Купить доллар можно в среднем по 41,50 гривны (-4 копейки), а продать по 41,50 гривны (+1 копейка).

По сколько курс в обменниках?

По состоянию на 15 августа, доллары покупают в среднем по: 40,65 гривны (-34 копейки), а продают по 41,54 гривны (+7 копеек), по данным finance.ua.

Какими будут валюты на этой неделе?

По словам банкира Тараса Лесового, с которыми он поделился с 24 Каналом, курсы на наличном рынке будут на уровне 41,4 – 41,8 гривны за доллар и 48 – 49,5 гривны за доллар.

Таким образом, курс доллара будет зависеть от режима управляемой гибкости, ведь именно такой режим является наиболее эффективным в условиях войны.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Дело в том, что регулятор остается основным игроком на рынке, внимательно отслеживая баланс между спросом и предложением.

Курс евро взамен будет подчиняться мировому колебанию пары доллар/евро и соответствующей индексации через пару гривна/доллар.

Чем больше будет соотношение доллара к евро, тем вероятнее будет больше украинский курс евровалюты, говорит Тарас Лесовой.