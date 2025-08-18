Чем ближе к осени, тем чаще будут звучать предположения, что 11 сентября на заседании монетарного комитета НБУ потенциально может снизить учетную ставку. Вероятно, изменения коснутся и других монетарных инструментов.

Что будет происходить с депозитами накануне осени?

В комментарии 24 Каналу банкир Дмитрий Замотаев указал, что эта ситуация будет побуждать граждан активнее делать вклады.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Это явление будет побуждать граждан – потенциальных клиентов к более активной "роли", чем это обычно происходит летом, ведь монетарные изменения могут "задеть" уровень дохода по депозитам.

Также причинами активизации клиентов будут:

наступление высокого сезона осенью;

относительная стабильность на валютном рынке.

Обратите внимание! В течение 3 месяцев официальный курс доллара находится в более-менее прогнозируемом состоянии. Его колебания длительное время не превышали начальную отметку года в 42,02 гривны за доллар. Действие режима "управляемой гибкости" фактически исключает резкие валютные изменения, а стабильность курса влияет на повышение роли гривны, как надежной валюты.

Как изменятся ставки по депозитам в конце августа 2025 года?

По мнению банкира, ближайшей недели на рынке ставки доходности по вкладам вряд ли существенно изменятся. Так, банки потенциального готовы к монетарным изменениям: в случае снижения учетной ставки.

Вполне вероятно, что соответствующая коррекция затронет и другие монетарные инструменты, среди которых для формирования ставок по вкладам главной является ставка по 3-месячным депозитным сертификатам,

– отмечает Замотаев.

Важно! По мнению банкира, потенциальный "люфт" снижения учетной ставки и других монетарных инструментов может колебаться от 0,5 – 1 процентные пункты, что начнет новый "старый" тренд к постепенному снижению доходности гривневых вкладов.

Сейчас средние ставки колеблются в пределах 13– 14,5% годовых и зависят от срока вклада. Наибольшая доходность наблюдается на 6 – 9-месячными и годовыми депозитами, в своем "максимуме" они могут достигать 17% годовых.

По мнению банкира, после монетарных изменений на рынке вряд ли возникнет "межсезонье ставок". Конечно, коррекция ставок не будет мгновенной. В то же время некоторые банки на старте новых изменений могут предложить потенциальным клиентам незначительный бонус за открытие вклада.