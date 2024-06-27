Депозитний штиль: чого чекати від гривневих вкладень на початку липня

На наступному тижні серед депозитних ставок не варто чекати на суттєві зміни. Проте банки не лише не згортають депозитні програми, а активно розвивають їх з акцентом на "довоєнні" періоди.

Депозити в липні

Дмитро Замотаєв розповів для 24 Каналу, що активно розвиватиметься тренд на популяризацію більш тривалих вкладів (від 1 року до 2,5 років), що наразі мають найбільшу дохідність, яка сягає в середньому 15% річних

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Середні вклади будуть на такому рівні:

терміном 3-6 місяців – 12% річних;

терміном 9-12 місяців – 13 – 14% річних;

терміном 1,5-2 роки – 14 – 14,5% річних;

терміном 2-2,5 роки – 15% річних.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Попри інфляційні ризики, пов'язані зі змінами тарифів на електроенергію, збільшення акцизів на пальне, можливе зростання споживчих цін через перебої з енергопостачанням, як бачимо, дохідність за гривневими вкладами збережеться на високому рівні (очікується, що у другому півріччі інфляція може скласти 5 – 6%).

Популярність гривневих вкладів залишиться досить високою, однак приріст нових депозитів буде незначним – до 1%.

Після зниження ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами до 16%, глобальний перегляд ставок можливий в основному на ультракороткі вклади – зниження на 1 – 3 відсоткового показника (тривалість таких вкладів 1-3 місяців), що також стане свідченням процесу переорієнтації банків на більш тривалі депозитні програми.

Зауважу, що чистий прибуток за гривневими вкладами (з урахуванням інфляції) також залишається досить високим, але вже майже без ультракоротких вкладів, де чистий дохід не перевищує 2%. Натомість вклади від 6 місяців і вище можуть принести їх власникам прибуток у розмірі 4 – 5%. І наразі чим триваліший депозит, тим теоретично більший чистий прибуток,

– сказав він.

Тож поки на зміну ситуації з депозитами чекати не варто, хоча банки займатимуться заохоченням населення до довготривалих вкладів.