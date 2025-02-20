Чи приносять зараз прибуток гривневі депозити

В останній тиждень лютого в сегменті депозитів не варто очікувати докорінних змін. На ринку діятиме тренд "покращеної дохідності", пов’язаний зі збільшенням облікової ставки до 14,5% та ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами до 17%.

Як змінилась ситуація у депозитному секторі

Банкір Дмитро Замотаєв у коментарі 24 Каналу зауважив, що в кінці лютого потенційні вкладники можуть розраховувати на збільшені відсотки особливо за вкладами на 6 – 9 місяців.

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Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Базуючись на новій ставці за 3-місячними депсертифікатами, банки відновлюють зацікавленість клієнтів у короткострокових вкладах пропонуючи клієнтам акційні пропозиції, за якими громадяни можуть розраховувати на додаткові бонуси у розмірі 1 – 1,5 відсоткові пункти до наявних ставок.

Як зауважує Замотаєв, бонусний період триватиме недовго – приблизно 1 – 1,5 місяця.

Інакше кажучи, у громадян замість скуповування валюти з’являється добра "депозитна" альтернатива. Адже ставки за окремими гривневими депозитами дадуть змогу не лише вберегтися від інфляції, а й отримати пасивний прибуток в розмірі до 4%.

Зверніть увагу! За словами банкіра яка, у другому півріччі інфляція почне поволі "стухати" і за очікуваннями в кінці року не перевищить 8 – 9%

Які ставки за гривневими депозитами зараз