Как изменилась ситуация в депозитном секторе

Банкир Дмитрий Замотаев в комментарии 24 Каналу отметил, что в конце февраля потенциальные вкладчики могут рассчитывать на увеличенные проценты особенно по вкладам на 6 – 9 месяцев.

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Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Базируясь на новой ставке по 3-месячным депсертификатам, банки восстанавливают заинтересованность клиентов в краткосрочных вкладах предлагая клиентам акционные предложения, по которым граждане могут рассчитывать на дополнительные бонусы в размере 1 – 1,5 процентных пунктов к имеющимся ставкам.

Как отмечает Замотаев, бонусный период продлится недолго – примерно 1 – 1,5 месяца.

Иначе говоря, у граждан вместо скупки валюты появляется хорошая "депозитная" альтернатива. Ведь ставки по отдельным гривневым депозитам позволят не только уберечься от инфляции, но и получить пассивную прибыль в размере до 4%.

Обратите внимание! По словам банкира которая, во втором полугодии инфляция начнет медленно "стухать" и по ожиданиям в конце года не превысит 8 – 9%.

Какие ставки по гривневым депозитам сейчас