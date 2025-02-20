Как изменилась ситуация в депозитном секторе
Банкир Дмитрий Замотаев в комментарии 24 Каналу отметил, что в конце февраля потенциальные вкладчики могут рассчитывать на увеличенные проценты особенно по вкладам на 6 – 9 месяцев.
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Базируясь на новой ставке по 3-месячным депсертификатам, банки восстанавливают заинтересованность клиентов в краткосрочных вкладах предлагая клиентам акционные предложения, по которым граждане могут рассчитывать на дополнительные бонусы в размере 1 – 1,5 процентных пунктов к имеющимся ставкам.
Как отмечает Замотаев, бонусный период продлится недолго – примерно 1 – 1,5 месяца.
Иначе говоря, у граждан вместо скупки валюты появляется хорошая "депозитная" альтернатива. Ведь ставки по отдельным гривневым депозитам позволят не только уберечься от инфляции, но и получить пассивную прибыль в размере до 4%.
Обратите внимание! По словам банкира которая, во втором полугодии инфляция начнет медленно "стухать" и по ожиданиям в конце года не превысит 8 – 9%.
Какие ставки по гривневым депозитам сейчас
- ультракороткие вклады на 3 – 6 месяцев – 11% годовых;
- 9 – 12 месяцев – 12% годовых в среднем;
- от 1 года – в среднем 14% годовых.