Ще можна встигнути вигідно вкласти гроші: що буде з гривневими депозитами наступного тижня
Наступного тижня банки почнуть змінювати політику залучення коштів населення через останні зміни облікової ставки та ставки за 3-місячними депсертифікатами. Варто чекати на поступове завершення майже всіх акційних програм.
Що буде з гривневими депозитами
Дмитро Замотаєв розповів для 24 Каналу, що після скорочення розміру ставок за 3-місячними депозитними сертифікатами з 20 до 19%, зниження дохідності за гривневими вкладами було лише питанням часу.
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Він прогнозує, що у другій половині січня ставки за вкладами:
- на 3 – 6 місяців – впадуть на 0,5 – 1%, тобто до 13 – 13,5% річних;
- на 9 – 12 місяців – знизяться на 1 -1,5% – до 12,5 – 13% річних.
Зауважу, що скорочення дохідності гривневих депозитів поки що майже не позначиться на розмірі "чистого" прибутку, що враховує інфляцію та необхідні банківські платежі за оформлення вкладу. Принаймні це триватиме в січні та першій половині лютого. Наразі чистий прибуток за гривневими вкладами залежно від терміну розміщення залишиться на рівні 6 – 7%.
Показник "чистого" прибутку за гривневими вкладами є опосередкованим і залежно від економічної ситуації в країні може час від часу зростати чи зменшуватися. Проте, враховуючи інфляційний прогноз на 2024 рік, він не опуститься нижче 4 – 5%.
Чого чекати від курсу долара у січні
НБУ зняв усі обмеження на операції з іноземною валютою, адже нині у банках достатньо готівки, щоб задовольнити потреби населення.
Якщо говорити про банківський обмінний курс долара, а не готівковий в обмінниках, то він буде не вищим за 39 – 39,30 гривень у січні, а далі почнеться поступове зниження до літа.
У небанківських фінустановах та обмінниках курс може бути дещо вищим за офіційний.