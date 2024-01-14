Еще можно успеть выгодно вложить деньги: что будет с гривневыми депозитами на следующей неделе

На следующей неделе банки начнут менять политику привлечения средств населения из-за последних изменений учетной ставки и ставки по 3-месячным депсертификатам. Следует ожидать постепенного завершения почти всех акционных программ.

Что будет с гривневыми депозитами

Дмитрий Замотаев рассказал для 24 Канала, что после сокращения размера ставок по 3-месячным депозитным сертификатам с 20 до 19%, снижение доходности по гривневым вкладам было лишь вопросом времени.

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Он прогнозирует, что во второй половине января ставки по вкладам:

на 3 – 6 месяцев – упадут на 0,5 – 1%, то есть до 13 – 13,5% годовых;

на 9 – 12 месяцев – снизятся на 1 -1,5% – до 12,5 – 13% годовых.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА Замечу, что сокращение доходности гривневых депозитов пока почти не отразится на размере "чистой" прибыли, учитывающей инфляцию и необходимые банковские платежи за оформление вклада. По крайней мере, это продлится в январе и первой половине февраля. Чистая прибыль по гривневым вкладам в зависимости от срока размещения останется на уровне 6 – 7%.

Показатель "чистой" прибыли по гривневым вкладам опосредован и в зависимости от экономической ситуации в стране может время от времени расти или уменьшаться. Однако, учитывая инфляционный прогноз на 2024 год, он не опустится ниже 4-5%.

Чего ждать от курса доллара в январе

НБУ снял все ограничения на операции с иностранной валютой, ведь сейчас в банках достаточно наличных денег, чтобы удовлетворить потребности населения.

Андрей Дубас Президент Ассоциации украинских банков Если говорить о банковском обменном курсе доллара, а не наличном в обменниках, то он будет не выше 39 – 39,30 гривен в январе, а дальше начнется постепенное снижение к лету.

В небанковских финучреждениях и обменниках курс может быть несколько выше официального.