Що буде з гривневими депозитами у січні

Українці продовжують надавати перевагу саме гривневим вкладенням. Однак, теперішні тенденції на фінансовому ринку можуть зменшити прибутковість цих депозитів.

Що буде з депозитами у січні

У коментарі 24 Каналу банкір Дмитро Замотаєв зробив прогноз відносно зниження дохідності гривневих депозитів. На його думку, це явище виникне через скорочення ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами до 19%, яке відбулося у грудні.

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Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Новий тренд стане більш помітним у лютому, однак вже кілька банків оголосили про зниження ставок в середньому на 0,5 – 1,5% річних. Очікується, що ближче до середини лютого середні ставки за 3 – 6 місячними вкладами скоротяться до 13 – 13,5%, а дохідність за депозитами від 9 до 12 місяців знизиться в середньому до 12,5 – 13%.

Також банкір вважає, що корекція депозитних сертифікатів може відбутися знову, під час планового засідання монетарного комітету НБУ. За планом, ця зустріч має відбутися у січні.

Процес корекції ставок займе деякий час. Саме тому певна частина громадян спробує скористатися "останньою нагодою" відкрити депозит і зафіксувати ставки на рівні листопада/грудня, це в середньому до 14,5% річних на вклади до 6 місяців та до 14% на вклади від 9 до 12 місяців,

– наголошує банкір

Попри усі процеси, які зараз відбуваються, Замотаєв виділяє фактори, що сприятимуть подальшій популяризації. гривневих депозитів. Першочерговим він вважає зрозумілість такого роду вкладень для українців, а також їхню значну дохідність.

Чистий прибуток буде цих вкладень буде на рівні до 5%. Навіть з урахуванням запланованої на теперішній рік інфляції у розмірі 9,7%.