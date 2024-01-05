Що відбувалося з експортом у 2023 році

Міністерка Юлія Свириденко вважає, що позитивні зрушення у питанні експорту почалися ще в кінці 2023 року. Попри блокаду кордону, транспортування товарів відбувалося через морський коридор. До того ж почався розвиток логістичного ланцюжка через Дунай.

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Юлія Свириденко Перший віцепрем'єр-міністр України – Міністр економіки З усіма проблемами і викликами Україна експортувала 99,8 мільйонів тонн товарів. Це на 112 тисяч тонн більше, ніж у 2022 році. Водночас вартість експорту була на 18,7% меншою, ніж роком раніше – 35,8 мільярда доларів. Це один з найнижчих показників за останнє десятиліття. Але завдяки своєчасним і правильним рішенням, нам вдалося зберегти експортні можливості та продовжити торгівлю на міжнародних ринках.

Свириденко також запевнила, що уряд працює над забезпеченням безпеки логістичних шляхів. Зокрема, йдеться про посилення ППО.

У 2023 році в Україні було підписано декілька важливих угод. Завдяки цим рішенням шляхи доступу на закордонний ринок для українських підприємців значно спростилися. Варто зауважити, що деякі з цих угод ще знаходяться на стадії ратифікації.

Прогноз експорту на 2024 рік

Свириденко зазначає, що масштаб експорту уже збільшуються. Першочергово, завдяки розвитку альтернативного морського коридору. Показник експорту через цей шлях, відносно листопада, зріс на 30,7%.

Завдяки спільним зусиллям з партнерами торік ми продовжили повністю безмитні умови доступу на ринки Європейського Союзу. Через польське блокування скоротився експорт автотранспортом – на 18,3% менше в грудні, ніж у листопаді. Хоча за підсумками року скорочення незначне – 0,7%. Офіційні і неофіційні перемовини тривають. Результат поки стриманий, але усі сторони налаштовані на знаходження рішення,

– наголошує Свириденко.

Також обсяги експорту будуть зростати, завдяки зміні схеми страхування суден від імовірних пошкоджень, внаслідок військових дій. Після цих нововведень, вартість транспортування зерна стане дешевшою на 1 – 1,25%.

Відповідно до прогнозу Мінекономіки, експорт у наступні роки зростатиме так: