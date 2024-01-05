Чому валюта коливається

Під час дії політики керованої гнучкості обмінного курсу, як зазначає Національний банк України, коливання курсу є звичайним явищем і можуть відбуватися залежно від ситуації на ринку. За словами заступника НБУ, зростання попиту на валюту та збільшення бюджетних видатків впливають на послаблення гривні.

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Додатково, на валютний ринок вплинули психологічні чинники, пов'язані із затримкою міжнародної допомоги. Також триваючі активні бойові дії в країні зумовлюють потребу в додатковому фінансуванні.

Попри це, завдяки успішному пристосуванню валютного ринку до керованої гнучкості НБУ, як і декларувалося, поступово збільшує амплітуду курсових коливань.

Сергій Ніколайчук Заступник голови НБУ Відповідно зараз коливання на міжбанківському ринку є дещо більшими, ніж, наприклад, у жовтні. Водночас завдяки сформованим передумовам вони не є загрозливими. Також курсові коливання залишаються значно меншими, ніж до повномасштабної війни.

Крім того, за словами Ніколайчука, коливання гривні не суттєво впливають на її міцність — вона досі залишається стійкішою, ніж, наприклад, у IV кварталі 2022 року.

Чи буде фіксований курс

Нині повернення до фіксованого курсу не розглядається. НБУ свідомо відійшов від цієї політики та дотримується її за теперішніх умов.

Режим керованої гнучкості курсу дає нам змогу забезпечувати досягнення низки важливих завдань. Одне з них – збереження привабливості гривневих інструментів (депозитів та ОВДП). Поточна ситуація на валютному ринку не є якоюсь неординарною та точно не загрожує виконанню цього завдання,

— додає Ніколайчук.

У 2023 році офіційний курс гривні до долара ослаб на менше ніж 4%. Рентабельність гривневих фінансових інструментів не тільки компенсувала цю девальвацію, але й залишається значно вищою, ніж у випадку іноземних валютних інструментів, а також покриває реальну та очікувану інфляцію.

Зауважте! НБУ має всі можливості забезпечувати курсову стійкість і надалі. У межах режиму керованої гнучкості, гривня може як послаблюватися, так і зміцнюватися.