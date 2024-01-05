Почему валюта колеблется

При действии политики управляемой гибкости обменного курса, как отмечает Национальный банк Украины, колебания курса являются обычным явлением и могут происходить в зависимости от ситуации на рынке. По словам заместителя НБУ, рост спроса на валюту и увеличение бюджетных расходов влияют на ослабление гривны.

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Дополнительно на валютный рынок повлияли психологические факторы, связанные с задержкой международной помощи. Также продолжающиеся активные боевые действия в стране обуславливают потребность в дополнительном финансировании.

Несмотря на это, благодаря успешному приспособлению валютного рынка к управляемой гибкости НБУ, как и декларировалось, постепенно увеличивает амплитуду курсовых колебаний.

Сергей Николайчук Заместитель главы НБУ Соответственно сейчас колебания на межбанковском рынке несколько больше, чем, например, в октябре. В то же время благодаря сложившимся предпосылкам они не угрожающие. Также курсовые колебания остаются значительно меньше, чем до полномасштабной войны.

Кроме того, по словам Николайчука, колебания гривни не оказывают существенного влияния на ее прочность — она до сих пор остается более устойчивой, чем, например, в IV квартале 2022 года.

Будет ли фиксированный курс

В настоящее время возврат к фиксированному курсу не рассматривается. НБУ сознательно отошел от этой политики и придерживается ее в нынешних условиях.

Режим управляемой гибкости курса позволяет нам обеспечивать достижение ряда важных задач. Один из них – сохранение привлекательности гривневых инструментов (депозитов и ОВГЗ). Текущая ситуация на валютном рынке не является неординарной и точно не угрожает выполнению этой задачи,

– добавляет Николайчук.

В 2023 году официальный курс гривны к доллару ослаб на менее 4%. Рентабельность гривневых финансовых инструментов не только компенсировала эту девальвацию, но остается значительно выше, чем в случае иностранных валютных инструментов, а также покрывает реальную и ожидаемую инфляцию.

Заметьте ! НБУ имеет все возможности обеспечивать курсовую устойчивость и дальше. В пределах режима управляемой гибкости гривна может как ослабляться, так и укрепляться.