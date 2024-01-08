Что будет с депозитами в январе

В комментарии 24 Каналу банкир Дмитрий Замотаев сделал прогноз по снижению доходности гривневых депозитов. По его мнению, это явление возникнет из-за сокращения ставки по 3-месячным депозитным сертификатам до 19%, состоявшегося в декабре.

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Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Новый тренд станет заметнее в феврале, однако уже несколько банков объявили о снижении ставок в среднем на 0,5 – 1,5% годовых. Ожидается, что ближе к середине февраля средние ставки по 3 – 6 месячным вкладам сократятся до 13 – 13,5%, а доходность по депозитам от 9 до 12 месяцев снизится в среднем до 12,5 – 13%.

Также банкир считает, что коррекция депозитных сертификатов может произойти снова во время планового заседания монетарного комитета НБУ. По плану эта встреча должна состояться в январе.

Процесс коррекции ставок займет некоторое время. Именно поэтому определенная часть граждан попытается воспользоваться последней возможностью открыть депозит и зафиксировать ставки на уровне ноября/декабря, это в среднем до 14,5% годовых на вклады до 6 месяцев и до 14% на вклады от 9 до 12 месяцев.

– отмечает банкир

Несмотря на все происходящие сейчас процессы, Замотаев выделяет факторы, которые будут способствовать дальнейшей популяризации гривневых депозитов. Первоочередным он считает понятность такого рода вложений для украинцев, а также их значительную доходность.

Чистая прибыль этих вложений будет на уровне до 5%. Даже с учетом запланированной на текущий год инфляции в размере 9,7%.