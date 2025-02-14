Які депозити дозволяють отримати значний пасивний прибуток зараз

Загальні тренди в сегменті депозитних вкладів залишаться без змін. Як і тижнем раніше, громадян більше цікавитимуть довготривалі вклади, що дають змогу отримати пасивний прибуток.

Що відбувається у секторі депозитів

Банкір Дмитро Замотаєв у коментарі 24 Каналу зауважив, що ситуація в сегменті депозитних вкладів фізичних осіб залишатиметься цілком прогнозованою.

Читайте також Індексація 2025: як цьогоріч зростуть пенсії українців

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Після підвищення облікової ставки до 14,5% та ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами до 17% всі види вкладів за терміном розміщення активно розвиватимуться. Принаймні нова ставка за депсертифікатами мотивує комбанки до розвитку навіть ультракоротких вкладів.

Замотаєв нагадує, що значна інфляція досі залишається вагомим аргументом для громадян для розміщення коштів на більш тривалих вкладах, адже дохідність за такими депозитами складає в середньому від 14%, а це означає, що отримані відсотки не лише потенційно перекриють інфляцію, а й дадуть змогу отримати пасивний прибуток до 4%.

Зверніть увагу! Щодо ультракоротких вкладів, то тут збільшені ставки, що в середньому складають 11% річних.

Класична модель із максимальною ставкою на найдовший термін – понад 1 рік починає напряму конкурувати з акційними пропозиціями банків на 6 – 9 місяців, за якими клієнт отримує аналогічну процентну ставку. І тут вже вибір за клієнтом чи зафіксувати ставку на довгий термін, чи обрати коротший термін, сподіваючись на подальше зростання ставок,

– наголосив банкір.

Варто зауважити, що стабілізація курсів валют та підвищенні ставки стимулюють громадян до депозитної активності. Імовірно, після груднево-січневого затишшя, вже за підсумками лютого приріст нових вкладників порівняно з першим місяцем року складе від 1% до 3%.

Зауважте! За прогнозами банкіра, понад 50% нових вкладів будуть відкриті на термін від 1 року.

Як зміниться ситуація у депозитному секторі

На думку Замотаєва, зацікавленість потенційних вкладників у розміщенні коштів на депозитах прямо залежатиме від:

економічної ситуації в країні;

ситуації на фронті;

зовнішньополітичних чинників.

Імовірно, надалі (у березні-квітні) ситуація буде досить динамічною. Спираючись на економічні прогнози про зниження інфляції до 8 – 9% у другому півріччі, банкір прогнозує суттєве зростання вкладників.