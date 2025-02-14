Что происходит в секторе депозитов

Банкир Дмитрий Замотаев в комментарии 24 Каналу отметил, что ситуация в сегменте депозитных вкладов физических лиц будет оставаться вполне прогнозируемой.

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Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка После повышения учетной ставки до 14,5% и ставки по 3-месячным депозитным сертификатам до 17% все виды вкладов по сроку размещения будут активно развиваться. По крайней мере новая ставка по депсертификатам мотивирует комбанки к развитию даже ультракоротких вкладов.

Замотаев напоминает, что значительная инфляция до сих пор остается весомым аргументом для граждан для размещения средств на более длительных вкладах, ведь доходность по таким депозитам составляет в среднем от 14%, а это значит, что полученные проценты не только потенциально перекроют инфляцию, но и позволят получить пассивную прибыль до 4%.

Обратите внимание! Что касается ультракоротких вкладов, то увеличенные ставки, в среднем составляют 11% годовых.

Классическая модель с максимальной ставкой на самый длинный срок – более 1 года начинает напрямую конкурировать с акционными предложениями банков на 6 – 9 месяцев, по которым клиент получает аналогичную процентную ставку. И здесь уже выбор за клиентом или зафиксировать ставку на долгий срок, или выбрать более короткий срок, надеясь на дальнейший рост ставок,

– отметил банкир.

Стоит заметить, что стабилизация курсов валют и повышении ставки стимулируют граждан к депозитной активности. Вероятно, после декабрьско-январского затишья, уже по итогам февраля прирост новых вкладчиков по сравнению с первым месяцем года составит от 1% до 3%.

Заметьте! По прогнозам банкира, более 50% новых вкладов будут открыты на срок от 1 года.

Как изменится ситуация в депозитном секторе

По мнению Замотаева, заинтересованность потенциальных вкладчиков в размещении средств на депозитах будет напрямую зависеть от:

экономической ситуации в стране;

ситуации на фронте;

внешнеполитических факторов.

Вероятно, дальнейшем (в марте-апреле) ситуация будет достаточно динамичной. Опираясь на экономические прогнозы о снижении инфляции до 8 – 9% во втором полугодии, банкир прогнозирует существенный рост вкладчиков.