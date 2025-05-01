Які гривневі депозити принесуть значний дохід зараз

Протягом першої декади травня ситуація в сегменті гривневих депозитів залишиться цілком прогнозованою. З одного боку, у частини комбанків триватиме період "підтягування" ставок за гривневими вкладами до "трендових", встановлених найбільшими банками України. В середньому на 1 – 1,5 відсоткові пункти. вищими за показники січня-лютого.

Що відбувається у секторі депозитів

Водночас банкір Дмитро Замотаєв у коментарі 24 Каналу зауважив, що на фоні ситуативного "просідання" курсу долара гривневі депозити матимуть більш виграшне становище для тих громадян, хто прагне щонайменше проіндексувати на рівень інфляції власні заощадження.

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Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Згідно з озвученими планами Нацбанку, корекція облікової ставки, як і інших монетарних інструментів (приміром, ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами) найближчі місяці малоймовірна. Тобто, як ми і передбачали, починаючи з квітня в сегменті гривневих депозитів триває період найвищих ставок.

Замотаєв каже, що в разі, якщо економічні прогнози про зменшення інфляційного тиску справдяться, то цілком можливо, що вже влітку ми побачимо зворотну корекцію монетарних інструментів. А це стане сигналом для потенційних вкладників про закінчення періоду найвищих ставок.

На мій погляд, у період світових економічних "штормів", викликаних "ексцентрикою" Дональда Трампа, не варто спокушатися ситуативною зміною привабливості тих чи інших інструментів заощадження, а більше зважати на власні цілі та завдання,

– наголосив Замотаєв.

Як каже банкір, все може змінитися протягом лічених годин.

Який зараз прибуток приносять депозити

Середні ставки залишаться без змін:

ультракороткі депозити терміном 3 – 6 місяців матимуть дохідність – 13 – 13,5% річних;

терміном 6 – 9 місяців – середня дохідність складе 14 – 14,5% річних;

від 9 до 12 місяців – 13 – 13,5% річних;

від 1 року – 13 – 13,5% річних;

Варто зауважити, що і надалі діятимуть бонусні програми, які дають змогу потенційному вкладнику на "старті" отримати додаткові 0,5 – 1,5 відсоткові пункти до базових ставок. Тобто, максимальні ставки можуть сягнути 17% річних.

Через тектонічні світові економічні зміни, ми не виключаємо, що в Україні найближчим часом ставки за валютними вкладами будуть скорочуватися (очікується зниження в межах 0,3 відсоткові пункти до 0.8 – 1% річних у доларах та до 0,5 – 0.8% річних у євро),

– сказав Замотаєв.

Банкір каже, що золото та готівковий євро на піку своєї вартості, однак це не означає, що варто скуповувати євро чи злитки. Адже шторми згодом вщухнуть. Тобто, курс євро, як і вартість золота дещо спадуть.

Наприклад, зміни будуть відчутні в разі нормалізації торгових відносин США та ЄС. Тоді курс євро щодо долара може знизитися до звичних орієнтирів: 1 євро = 0,90 – 0,95 долара.

Зверніть увагу! За словами Замотаєва, гривневі вклади, особливо, якщо йдеться про суми в межах 100 тисяч гривень, можуть стати доброю альтернативою під час світових економічних "загострень".