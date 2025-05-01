Курс валют у банках

Станом на ранок 1 травня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,20 гривні (-5 копійок проти 30 квітня) та продаж по 41,85 гривні (-5 копійок).

Читайте також Травневі зміни для українців: для кого зростуть пенсії і тарифи, а у бензин додаватимуть спирт

Купівля євро проходить по 46,90 гривні (-20 копійок), продаж – по 47,62 гривні (-23 копійки).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,55 гривні (+5 копійок), а продати по 41,60 гривні (+12 копійок).

(+5 копійок), а продати (+12 копійок). Купівля євро по 47,30 гривні (-16 копійок), а продаж по 47,50 гривні (-18 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують у середньому по: 41,01 гривні (-4 копійки), а продають по 41,56 гривні (+3 копійки), за даними finance.ua.

(-4 копійки), а продають (+3 копійки), за даними finance.ua. Євро купують по 46,92 гривні (-13 копійок), а продають по 47,71 гривні (+1 копійок).

Чи перейде Україна на євро

У розмові з 24 Каналом економіст Олег Гетман розповів, що НБУ може прив'язати курс гривні до курсу євро, а відбутися таке може за 3 – 5 років.

Олег Гетман Координатор експертних груп Економічної експертної платформи Україна прямує в Євросоюз, тож нашою основною валютою буде євро і її обсяги збільшуються в нашій зовнішній торгівлі.

Гетман розповів, що курс долара за таких обставин розраховуватиметься по кроскурсу через євро.