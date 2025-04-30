Курс валют у банках

Станом на ранок 30 квітня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,25 гривні (-5 копійок проти 29 квітня) та продаж по 41,90 гривні (-5 копійок).

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Купівля євро проходить по 47,10 гривні (без змін), продаж – по 47,85 гривні (без змін).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,50 гривні (-10 копійок), а продати по 41,48 гривні (-8 копійок).

(-10 копійок), а продати (-8 копійок). Купівля євро по 47,46 гривні (-5 копійок), а продаж по 47,68 гривні (-6 копійок).

Курс в обмінниках

Станом на 29 квітня, долари купують у середньому по: 40,69 гривні (-37 копійок), а продають по 41,64 гривні (-2 копійки), за даними finance.ua.

(-37 копійок), а продають (-2 копійки), за даними finance.ua. Євро купують по 46,67 гривні (-43 копійки), а продають по 47,87 гривні (+9 копійок).

Чи вплине дороге євро на долар в Україні

Як розповів 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, здорожчання курсу євро в Україні компенсовує здешевлення долара.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Таким чином, закладений у бюджет курс долара по 45 гривень компенсується 47 гривнями за євро.

Водночас у розмові з 24 Каналом економіст Олег Гетман розповів, що НБУ давно планує прив'язати гривню саме до курсу євро. І це може відбутися протягом 3 – 5 років.

Олег Гетман Координатор експертних груп Економічної експертної платформи Україна прямує в Євросоюз, тож нашою основною валютою буде євро і її обсяги збільшуються в нашій зовнішній торгівлі.

Відтак, курс долара за таких обставин розраховуватиметься по кроскурсу через євро.