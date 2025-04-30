Курс валют в банках

По состоянию на утро 30 апреля, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,25 гривны (-5 копеек против 29 апреля) и продажа по 41,90 гривны (-5 копеек).

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Покупка евро проходит по 47,10 гривны (без изменений), продажа – по 47,85 гривны (без изменений).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,50 гривны (-10 копеек), а продать по 41,48 гривны (-8 копеек).

(-10 копеек), а продать (-8 копеек). Покупка евро по 47,46 гривны (-5 копеек), а продажа по 47,68 гривны (-6 копеек).

Курс в обменниках

По состоянию на 29 апреля, доллары покупают в среднем по: 40,69 гривны (-37 копеек), а продают по 41,64 гривны (-2 копейки), по данным finance.ua.

(-37 копеек), а продают (-2 копейки), по данным finance.ua. Евро покупают по 46,67 гривны (-43 копейки), а продают по 47,87 гривны (+9 копеек).

Повлияет ли дорогое евро на доллар в Украине

Как рассказал 24 Каналу финансовый аналитик Андрей Шевчишин, подорожание курса евро в Украине компенсирует удешевление доллара.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Таким образом, заложенный в бюджет курс доллара по 45 гривен компенсируется 47 гривнами за евро.

В то же время в разговоре с 24 Каналом экономист Олег Гетман рассказал, что НБУ давно планирует привязать гривну именно к курсу евро. И это может произойти в течение 3 – 5 лет.

Олег Гетман Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Украина направляется в Евросоюз, поэтому нашей основной валютой будет евро и ее объемы увеличиваются в нашей внешней торговле.

Поэтому, курс доллара при таких обстоятельствах будет рассчитываться по кросс-курсу через евро.