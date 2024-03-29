Вкладення коштів: чому гривневі депозити вигідніші за валютні

На початку квітня ставки за гривневими вкладами переважно залишатимуться на стабільному рівні. Однак вже з другої половини місяця варто очікувати незначну корекцію дохідності.

Що відбувається з гривневими депозитами

У своєму коментарі 24 Каналу банкір Дмитро Замотаєв акцентує, що за даними Незалежної асоціації банків з лютого 2023 по лютий 2024 року обсяг гривневих депозитів у банках зріс на 14%. Тобто на 133 мільярди гривень. Водночас валютні депозити скоротилися на 1%.

Читайте також Перехід на літній час: у Мінекономіки пояснили, для чого це потрібно

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Наразі можна констатувати, що у квітні стануться важливі зміни. Очікується, що в порівнянні з березнем зростання гривневих вкладів складе до 3 – 5%, а з початку року збільшення гривневих вкладів може досягти позначки у 12 – 14%.

Замотаєв прогнозує, що середні ставки за гривневими вкладами вже у другій половині квітня зазнають корекції. Це пов'язано з тим, що ставка за 3-місячними депозитними сертифікатами, як основа для формування ставок за гривневими вкладами, була знижена з 19% до 17,5%.

До середини квітня громадяни ще можуть встигнути оформити гривневі вклади за найбільш вигідними ставками із середньою дохідністю до 13,5% річних – депозити терміном від 3 до 6 місяців та 12,5 – 13% річних – вклади від 9 до 12 місяців,

– прогнозує Замотаєв.

Банкір розповідає, що протягом першої половини квітня можна скористатися дією "акційних" вкладів з максимальною дохідністю до 16% річних, однак такі депозити матимуть точковий ефект, а не системний. Тобто їхня кількість буде незначною, дія обмежена в часі та деякими додатковими умовами банків, що їх впровадять.

Чистий прибуток від гривневих вкладів, як і в березні, на думку Замотаєва, складе в середньому 5 – 6%. Значення розраховане з урахуванням банківських комісій та рівня інфляції, яка від початку року не перевищила 1%, а у річному вимірі скоротилася до 4,5%.

У якій валюті краще тримати збереження

Замотаєв уточнює, що популярність валютних вкладів, хоч і дуже повільно, але все ж таки знижуватиметься протягом квітня. Наразі саме гривневі депозити є найбільш зрозумілим, простим і вигідним способом для отримання пасивного прибутку.

З огляду на чистий прибуток, гривневі депозити залишаться майже безальтернативним і найбільш вигідним способом для отримання максимального пасивного прибутку,

– підсумовує банкір.

чистий дохід за гривневими депозитами майже в 3 рази перевищує прибуток за вкладами в доларах та євро, прибутковість яких становить в середньому 1,8% і 1,6% відповідно.

Зниження ставки за 3-місячними депсертифікатами змусить комбанки вдатися до корекції дохідності за основними депозитними програмами. Вже з другої половини квітня середні ставки за вкладами становитимуть: