Депозити у гривні вигідніше ніж валютні: чи варто тримати збереження у доларах

Тренд до певної "стабілізації" відсотків за депозитами триватиме. Понад 80% українців обрали вклади у національній валюті, через їхню прибутковість.

Що відбуватиметься на ринку депозитів

Банкір Дмитро Замотаєв розповів 24 Каналу, що наступного тижня ситуація в сегменті гривневих депозитів залишатиметься вельми прогнозованою та очікуваною: середні ставки за вкладами суттєво не зміняться. Так розмір доходу за вкладами від 3 до 6 місяців збережеться в середньому на рівні 14,5% річних. Водночас за вкладами від 9 до 12 місяців пропонується трохи менша дохідність – до 14% річних.

Читайте також ООН буде продовжувати підтримку українців цієї зими

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку За нашою оцінкою, поточна ситуація триватиме, як мінімум, до 14 грудня, коли очікується засідання Правління НБУ зі встановлення подальшого розміру облікової ставки та вартості 3-х місячних депозитних сертифікатів. Саме рішення Правління НБУ, а саме його перегляд чи залишення без змін, буде визначальним для подальших умов залучення вкладів у населення.

Замотаєв нагадує, що ситуація в сегменті депозитів багато в чому залежить від кількох важливих економічних чинників, зокрема від:

розміру ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами (наразі вона не змінилася і становить 20%, зниження ставки бодай на 1 – 2 відсоткові пункти змусить банки відкоригувати рівень дохідності за гривневими вкладами);

загального економічного розвитку країни (очікується, що за підсумками 2023 року зростання ВВП складе до 4,9%, низька інфляція, яка у річному вимірі вже скоротилася до 5,3%);

отримуваної макрофінансової підтримки, що відчутно поповнює держбюджет.

Крім того, на активність громадян непрямо впливатиме протидія ЗСУ ворожим ракетним і дроновим обстрілам по об’єктах критичної інфраструктури. Розуміємо, що кожна атака це не лише можливі негативні наслідки для економіки та систем життєдіяльності країни, а ще й перевірка суспільства на витривалість.

У разі незмінності вартості депозитних сертифікатів та з огляду на економічні чинники, як мінімум до кінця грудня буде утримуватись сприятлива, і навіть "спонукальна" ситуація до розвитку депозитів: протягом грудня приріст нових вкладів порівняно з листопадом може скласти до 10%. Адже "чистий" прибуток за вкладами (за мінусом банківських комісій та інфляції) досі є найвищим від початку повномасштабного вторгнення – це до 6% на вклади з розміщенням від 9 до 12 місяців та до 7% на 3 – 6-місячні депозити,

– пояснює банкір

Замотаєв вважає, що прибуток з гривневих вкладів мінімум вдвічі більший ніж максимальний дохід за валютними депозитами. При цьому середні ставки за доларовими збереженнями не перевищують 2,5% річних, а максимальні ставки – 3%. Середній дохід за депозитами в євро не більший за 1,8% річних, а максимальний – 2,3%.

Крім того, протягом 1 – 2 місяців триває тенденція до повільного, але неухильного скорочення ставок за валютними вкладами, що вже позначилося на загальній структурі депозитів:

частка вкладів у гривні складає понад 82%;

кількість валютних депозитів (враховуючи конвертаційні депозити) не перевищує 18%.

Для порівняння, ще влітку частка валютних вкладів складала до 25% проти 75% вкладів у гривні. Українці почали частіше тримати збереження у національній валюті.

Вірогідно з 11 по 17 грудня в сегменті банківських депозитів загальні тренди не зміняться. У цей час триватиме період найбільшої дохідності за гривневими вкладами водночас зростатиме кількість нових депозитів у національній валюті. В середині грудня поступово знижуватимуться відсотки за валютними вкладами та скорочуватиметься приріст валюти.

Спотова, маржинальна, ф'ючерсна торгівля, Криптодепозит допропонує інструменти для користувачів будь-якого рівня — від новачків до професійних трейдерів.