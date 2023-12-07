У зимовий період Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців (UNHCR) надасть допомогу для 900 тисяч переміщених осіб та інших постраждалих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Цієї зими УВКБ ООН надасть близько 900 тисячам людей критично важливу підтримку, зокрема, грошову допомогу на оплату рахунків за енергоносії, теплий одяг, опалювальні прилади та допомогу в утепленні будинків,

– йдеться в повідомленні.

Кому надається допомога від ООН

На виплати від ООН мають право найбільш вразливі категорії громадян, які потребують додаткового фінансового забезпечення.

Хто належить до вразливої категорії, відповідно до вимог ООН:

родини, де є прийомні діти;

домогосподарство, якщо один з його членів має особливі потреби;

батьки-одинаки, які мають неповнолітніх дітей (до 18 років) або ж доглядають осіб старше 55 років;

сім'ї, якщо її члени старше 55 років, і при цьому вони є годувальниками.

Однією з основних вимог є те, що дохід родини на особу щомісячно не перевищує 5 400 гривень, при цьому вони мають статус ВПО або проживають на прифронтовій території.

Зверніть увагу! Кошти надаються протягом 3 місяців у зимовий період. Якщо заявник пройшов реєстрацію з 1 жовтня 2023 до 31 грудня 2023 року він може отримати по 3 600 гривень на особу і додатково по 2 220 гривень для забезпечення гуманітарних потреб.

Як отримати кошти від ООН

При подачі заяви, мають бути присутні усі члени родини. Якщо хтось із них не може вільно пересуватися, необхідно підтвердити це оригіналами документів про відповідний стан здоров'я. Також комісії потрібно буде надати:

посвідчення особи заявника;

IBAN банківської картки, куди надходитимуть кошти;

довідка про статус переселенця;

ІПН;

свідоцтво про народження дітей;

документи, які засвідчують опіку.

Аби здійснити подачу документів, потрібно звернутися у спецпункт, список адрес ви можете знайти тут.

Яку допомогу вже надала організація українцям

Раніше повідомлялось, що у 2023 році УВКБ ООН в Україні надало українцям такі послуги захисту, як: