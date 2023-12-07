В зимний период Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (UNHCR) предоставит помощь для 900 тысяч перемещенных лиц и других пострадавших в результате полномасштабного вторжения России в Украину.

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Этой зимой УВКБ ООН предоставит около 900 тысячам людей критически важную поддержку, в частности, денежную помощь на оплату счетов за энергоносители, теплую одежду, отопительные приборы и помощь в утеплении домов,
– говорится в сообщении.

Кому оказывается помощь от ООН

На выплаты от ООН имеют право наиболее уязвимые категории граждан, нуждающиеся в дополнительном финансовом обеспечении.

Кто относится к уязвимой категории, в соответствии с требованиями ООН:

  • семьи, где есть приемные дети;
  • домохозяйство, если у одного из его членов есть особые потребности;
  • родители-одиночки, которые имеют несовершеннолетних детей (до 18 лет) или ухаживают за лицами старше 55 лет;
  • семьи, если ее члены старше 55 лет, и при этом они являются кормильцами.

Одним из основных требований является то, что доход семьи на человека ежемесячно не превышает 5 400 гривен, при этом они имеют статус ВПО или проживают на прифронтовой территории.

Как получить средства от ООН

При подаче заявления должны присутствовать все члены семьи. Если кто-нибудь из них не может свободно передвигаться, необходимо подтвердить это оригиналами документов о соответствующем состоянии здоровья. Также комиссии нужно будет предоставить:

  • удостоверение личности заявителя;
  • IBAN банковской карты, на которую будут поступать средства;
  • справка о статусе переселенца;
  • ИНН;
  • свидетельство о рождении детей;
  • документы, удостоверяющие опеку.

Какую помощь уже оказала организация украинцам

Ранее сообщалось, что в 2023 году УВКБ ООН в Украине предоставило украинцам такие услуги защиты, как:

  • безвозмездная правовая помощь и психосоциальная поддержка;
  • денежная помощь и пособие в натуральной форме;
  • материалы для экстренного строительства жилья;
  • ремонт домов более 2,4 миллиона человек.