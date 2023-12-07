В зимний период Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (UNHCR) предоставит помощь для 900 тысяч перемещенных лиц и других пострадавших в результате полномасштабного вторжения России в Украину.
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Этой зимой УВКБ ООН предоставит около 900 тысячам людей критически важную поддержку, в частности, денежную помощь на оплату счетов за энергоносители, теплую одежду, отопительные приборы и помощь в утеплении домов,
– говорится в сообщении.
Кому оказывается помощь от ООН
На выплаты от ООН имеют право наиболее уязвимые категории граждан, нуждающиеся в дополнительном финансовом обеспечении.
Кто относится к уязвимой категории, в соответствии с требованиями ООН:
- семьи, где есть приемные дети;
- домохозяйство, если у одного из его членов есть особые потребности;
- родители-одиночки, которые имеют несовершеннолетних детей (до 18 лет) или ухаживают за лицами старше 55 лет;
- семьи, если ее члены старше 55 лет, и при этом они являются кормильцами.
Одним из основных требований является то, что доход семьи на человека ежемесячно не превышает 5 400 гривен, при этом они имеют статус ВПО или проживают на прифронтовой территории.
Как получить средства от ООН
При подаче заявления должны присутствовать все члены семьи. Если кто-нибудь из них не может свободно передвигаться, необходимо подтвердить это оригиналами документов о соответствующем состоянии здоровья. Также комиссии нужно будет предоставить:
- удостоверение личности заявителя;
- IBAN банковской карты, на которую будут поступать средства;
- справка о статусе переселенца;
- ИНН;
- свидетельство о рождении детей;
- документы, удостоверяющие опеку.
Какую помощь уже оказала организация украинцам
Ранее сообщалось, что в 2023 году УВКБ ООН в Украине предоставило украинцам такие услуги защиты, как:
- безвозмездная правовая помощь и психосоциальная поддержка;
- денежная помощь и пособие в натуральной форме;
- материалы для экстренного строительства жилья;
- ремонт домов более 2,4 миллиона человек.