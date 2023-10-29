Чому гривневі депозити вигідніше валютних

НБУ протягом довгого періоду впроваджував реформи для укріплення національної валюти. Попри це, у листопаді триватиме тенденція до зниження ставок за гривневими вкладами.

Що відбудеться з гривневими депозитами у листопаді

У листопаді ситуація в сегменті гривневих депозитів залежатиме від кількох важливих економічних та "воєнних" чинників. Першочергово йдеться про загальний стан економіки країни. Банкір Дмитро Замотаєв зауважує, що ринок очікує, що курс гривні в цей місяць залишатиметься більш-менш стабільним без різких коливань та стрибків, повідомляє 24 Канал.

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Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку На мій погляд, на ринку гривневих вкладів вереснево-жовтневі тренди не зміняться, хоч "темпи" приросту нових вкладів можуть дещо скоротитися. Наприклад, у вересні, порівняно із серпнем, загальна кількість гривневих і валютних вкладів зросла на 2,5% і 2% відповідно. Очікується, що у жовтні порівняно з вереснем збільшення депозитів може скласти 3% і 2,5%. А вже за підсумками листопада ми припускаємо, що приріст нових вкладів знову буде на рівні вересня.

На думку банкіра, на гривневі депозити також вплинуть такі фактори:

плани НБУ щодо розміру облікової ставки;

загальна політична ситуація в країні;

події на фронті – поступове звільнення українських територій від ворога;

можливі наслідки ворожих атак на об’єкти критичної інфраструктури (банківський сектор захищений від перебоїв з енергопостачанням завдяки мережі Power Banking, проте розуміємо, ворог абищо прагне зламати психологічний стан суспільства).

Подальше зниження облікової ставки спричинить зменшення дохідності гривневих депозитів.

– вважає Замотаєв

Таким чином, у листопаді очікується, що кількість нових вкладів продовжить зростати, адже покращені інфляційні показники стимулюють громадян до більш активного вкладання коштів у банки. Відповідно, наявний високий ступінь довіри українців до банківської системи, що дає можливість фінансовим установам активно розвивати не лише депозитні, а ще й різноманітні кредитні програми.

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