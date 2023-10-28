Почему гривневые депозиты выгоднее валютных

НБУ в течение долгого периода вводил реформы для укрепления национальной валюты. Несмотря на это, в ноябре будет продолжаться тенденция к снижению ставок по гривневым вкладам.

Что произойдет с гривневыми депозитами в ноябре

В ноябре ситуация в сегменте гривневых депозитов будет зависеть от нескольких важных экономических и военных факторов. В первую очередь речь идет об общем состоянии экономики страны. Банкир Дмитрий Замотаев отмечает, что рынок ожидает, что курс гривны в этот месяц будет оставаться более или менее стабильным без резких колебаний и скачков, сообщает 24 Канал.

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Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка На мой взгляд, на рынке гривневых вкладов сентябрьско-октябрьские тренды не изменятся, хотя темпы прироста новых вкладов могут несколько сократиться. К примеру, в сентябре, по сравнению с августом, общее количество гривневых и валютных вкладов выросло на 2,5% и 2% соответственно. Ожидается, что в октябре по сравнению с сентябрем увеличение депозитов может составить 3% и 2,5%. А уже по итогам ноября мы предполагаем, что прирост новых вкладов снова будет на уровне сентября.

По мнению банкира, на гривневые депозиты также повлияют следующие факторы:

планы НБУ по размеру учетной ставки;

всеобщая политическая ситуация в стране;

события на фронте – постепенное освобождение украинских территорий от врага;

возможные последствия вражеских атак на объекты критической инфраструктуры (банковский сектор защищен от перебоев с энергоснабжением благодаря сети Power Banking, однако понимаем, что враг пытается сломить психологическое состояние общества).

Дальнейшее снижение учетной ставки повлечет за собой уменьшение доходности гривневых депозитов.

– считает Замотаев

Таким образом, в ноябре ожидается, что количество новых вкладов продолжит расти, ведь улучшенные инфляционные показатели стимулируют граждан к более активному вложению средств в банки. Соответственно, имеется высокая степень доверия украинцев к банковской системе, что позволяет финансовым учреждениям активно развивать не только депозитные, но и разнообразные кредитные программы.

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