Гривня, скоріше за все, девальвує у 2023 році, – заступник міністра економіки Денис Кудін

До кінця року офіційний курс гривні не зміниться, але наступного року національна валюта може девальвувати до 42,2 гривні за долар. Саме така цифра закладена в держбюджет-2023.

Таким прогнозом поділився Перший заступник Міністра економіки Деніс Кудін. Він додав, що багато залежатиме від міжнародної підтримки України.

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Згідно з прогнозом, який закладено в Бюджет на 2023 рік, середньорічний курс долара буде складати 42,2 гривні, Тут все буде залежати від обсягів фінансової допомоги країн-партнерів та монетарної політики НБУ,

– наголосив заступник міністра.

Яким буде ВПП у 2023 році

За прогнозами уряду, наступного року ВПП почне зростати та досягне 3,2%. Цьому не завадять навіть ракетні обстріли. Цей прогноз базується на тому сценарії, що активна фаза бойових дій закінчиться влітку.

Через обстріли енергетичної інфраструктури України з боку Росії падіння ВВП у листопаді цього року може скласти 41%, а за підсумками року економіка скоротиться на 33,2%, але наступного року Уряд прогнозує зростання економіки.

До атак на енергетичну інфраструктуру в жовтні ми прогнозували, що падіння ВВП за підсумками року складе близько 32%. Але після масованих ударів з боку Росії, ми погіршили прогноз падіння ВВП до 33,2-33,5%,

– заявив Деніс Кудін.

Він додав, що енергетична інфраструктура на сьогодні залишається найбільшим ризиком. Але в цілому економіка України продемонструвала дива адаптації, адже в лютому-березні мало хто сподівався, що рік завершиться з тими показниками, як зараз.

Треба розуміти, що обстріли енергетичної інфраструктури з боку Росії будуть мати негативний вплив і на інфляцію. Адже підприємства будуть переносити збільшення своїх витрат на споживачів. Але це короткостроковий тренд,

– резюмував Денис Кудін.

За його словами, гарна новина в тому, що енергосистема відновлюється дуже швидкими темпами та уже зараз вона за багатьма показниками відповідає жовтневим рівням.

Нагадаємо, НБУ погіршив оцінку впливу ракетних обстрілів на економіку України. Є вірогідним сценарій суттєвішого, ніж очікувалося, дефіциту передаючих та генеруючих потужностей.