В жовтневому прогнозі НБУ ефект від обстрілів "припускався як тимчасова недоступність", але очікувалося, що доступ до етичної інфраструктури зможе бути відновлено максимально швидко.

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Андрій Пишний Голова Національного банку України Порівняно з жовтнем ризик періодичних масових обстрілів енергетичної інфраструктури посилився. Вірогідний сценарій суттєвішого, ніж очікувалося, дефіциту передаючих та генеруючих потужностей.

Сценарії від НБУ

Очільник НБУ зазначив, що наразі розглядається декілька сценаріїв, зазначивши, що точно спрогнозувати в даній ситуації досить важко.

В усіх трьох варіантах ми маємо схожі наслідки: зниження і погіршення показників економічної активності, вищу інфляцію, ніж передбачалося в жовтневому прогнозі,

– розповів Андрій Пишний.

Оперативне оновлення

У цей сценарій закладено продовження енергетичного терору, однак доволі успішний захист повітряного простору України, об’єктів критичної інфраструктури та оперативне відновлення пошкоджених потужностей. Мовиться про ситуацію, яку українці спостерігали цього тижня.

Дефіцит електроенергії в цьому сценарії не повинен перевищувати 25% й саме цей сценарій НБУ розглядають як базовий, підкреслив Пишний.

Глибоке ураження

Другий сценарій передбачає глибше ураження критичної інфраструктури. Те, що українці спостерігали за наслідками атаки 23 листопада. В такій ситуації час відновлення, вартість та дефіцит збільшуються.

Масштабні перебої в енергосистемі

І останній сценарій – масштабні перебої в енергосистемі. Пишного підкреслив, що цей сценарій матиме достатньо драматичні наслідки для економіки. Однак цей сценарій розглядається як найменш ймовірний.