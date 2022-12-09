Гривна, скорее всего, девальвирует в 2023 году, – заместитель министра экономики Денис Кудин

До конца года официальный курс гривны не изменится, но на следующий год национальная валюта может девальвировать до 42,2 гривны за доллар. Именно такая цифра заложена в госбюджете-2023.

Таким прогнозом поделился первый заместитель Министра экономики Денис Кудин. Он добавил, что многое будет зависеть от международной поддержки Украины.

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Согласно прогнозу, заложенному в Бюджет на 2023 год, среднегодовой курс доллара будет составлять 42,2 гривны, Здесь все будет зависеть от объемов финансовой помощи стран-партнеров и монетарной политики НБУ,

– подчеркнул замминистра.

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По прогнозам правительства, в следующем году ВПП начнет расти и достигнет 3,2%. Этому не помешают даже ракетные обстрелы. Этот прогноз основан на том сценарии, что активная фаза боевых действий закончится летом.

Из-за обстрелов энергетической инфраструктуры Украины со стороны России падение ВВП в ноябре этого года может составить 41%, а по итогам года экономика сократится на 33,2%, но в следующем году правительство прогнозирует рост экономики.

До атак на энергетическую инфраструктуру в октябре мы прогнозировали, что падение ВВП по итогам года составит около 32%. Но после массированных ударов со стороны России, мы ухудшили прогноз падения ВВП до 33,2-33,5%.

– заявил Денис Кудин.

Он добавил, что энергетическая инфраструктура на сегодняшний день остается наибольшим риском. Но в целом экономика Украины продемонстрировала чудеса адаптации, ведь в феврале-марте мало кто надеялся, что год завершится с показателями, как сейчас.

Следует понимать, что обстрелы энергетической инфраструктуры со стороны России будут иметь негативное влияние и на инфляцию. Ведь предприятия будут переносить рост своих расходов на потребителей. Но это краткосрочный тренд,

– резюмировал Денис Кудин.

По его словам, хорошая новость в том, что энергосистема восстанавливается очень быстрыми темпами и уже сейчас по многим показателям соответствует октябрьским уровням.

Напомним, НБУ ухудшил оценку воздействия ракетных обстрелов экономику Украины. Возможен сценарий более существенного, чем ожидалось, дефицита передающих и генерирующих мощностей.