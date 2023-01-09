Домінуватиме тренд на зміцнення валюти: яким буде курс цього тижня

Минулий тиждень пройшов для гривні досить спокійно, а курс так і не перетнув психологічну позначку у 41 гривню за долар. Що сприятиме зміцненню гривні цього тижня, читайте далі.

Ситуація на готівковому ринку

Банкірка Анна Золотько, у коментарі 24 Каналу, підкреслила, що, як і очікувалося, на початку минулого тижня початку була здійснена спроба вийти за межі позначки 41 гривню, проте попиту на валюту виявилося недостатньо, щоб досягти успіху.

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Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Тож після короткочасного зростання курс відкорегувався та решту тижня коливався в діапазоні 40,70 – 40,90 гривні за долар. При цьому різниця між курсами купівля та продажу подекуди скорочувалася до 10 – 13 копійок, що свідчить при глибокий баланс між попитом та пропозицією.

Скільки українці продали та купили валюти

Минулого тижня Національний банк опублікував статистику валютних операцій фізичних осіб у грудні. Так, протягом останнього місяця року залишалися актуальними тенденції до поступового зростання обсягу операцій з іноземною валютою. За багатьма показниками було оновлено рекорди воєнного часу.

Українці за місяць придбали 1,4 мільярда доларів готівкової валюти (+50 мільйонів доларів до цифр листопада) та 451 мільйон доларів безготівкової (+89 мільйонів доларів). Золотько пояснює, що останній показник, щоправда, не впливає на готівковий курс і навіть є стабілізаційним фактором, оскільки відволікає попит на валюту з готівкового сегменту.

При цьому ж українці продали готівкової валюти в еквіваленті 1,191 мільярда доларів – це один з найвищих показників воєнного часу, більше (1,289 мільярда доларів) було лише у вересні, зауважує банкірка. Продаж безготівкової валюти становив 220 мільйонів доларів. При цьому від’ємне сальдо валютних операцій фізосіб продовжувало зростати та сягнуло у грудні 463 мільйонів доларів – рекордний показник від початку війни.

Ці тенденції здебільшого пояснюються концентрованими у грудні виплатами зарплат та соціальних платежів та невеличким пожвавленням економічної активності в країні,

– пояснює Золотько.

Чого чекати від курсу цього тижня

В НБУ зазначили, що попит на валюту серед населення у грудня 2022 року збільшився. Там це пояснили сезонним чинником та активізацією бюджетних видатків наприкінці року.

Цього тижня на готівковому валютному ринку, на думку банкірки, має домінувати тренд на зміцнення національної валюти. Період масованих виплат зарплат залишився позаду, тож джерел додаткового попиту на валюту з боку фізичних осіб стає менше.

Спроби розхитати курс, звичайно, можуть повторюватися, але навряд чи вони будуть успішними. На мою думку, найближчі 7 днів курс долара на готівковому ринку коливатиметься в межах діапазону 40,10 – 40,90 гривень за долар,

– прогнозує Золотько.

Готівковий курс 9 січня