Будет доминировать тренд по укреплению валюты: каким будет курс на этой неделе

Прошлая неделя прошла для гривни достаточно спокойно, а курс так и не пересек психологическую отметку в 41 гривну за доллар. Что будет способствовать укреплению гривни на этой неделе, читайте дальше.

Ситуация на наличном рынке

Банкир Анна Золотько в комментарии 24 Каналу подчеркнула, что, как и ожидалось, в начале прошлой недели была предпринята попытка выйти за пределы отметки 41 гривну, однако спроса на валюту оказалось недостаточно, чтобы добиться успеха.

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Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка После кратковременного роста курс откорректировался и остальную неделю колебался в диапазоне 40,70 – 40,90 гривны за доллар. При этом разница между курсами купли и продажи кое-где сокращалась до 10 – 13 копеек, что свидетельствует о глубоком балансе между спросом и предложением.

Сколько украинцы продали и купили валюты

На минувшей неделе Национальный банк опубликовал статистику валютных операций физических лиц в декабре. Так, в течение последнего месяца оставались актуальными тенденции к постепенному росту объема операций с иностранной валютой. По многим показателям были обновлены рекорды военного времени.

Украинцы за месяц приобрели 1,4 миллиарда долларов наличной валюты (+50 миллионов долларов к цифрам ноября) и 451 миллион долларов безналичной (+89 миллионов долларов). Золотько объясняет, что последний показатель, правда, не влияет на наличный курс и даже стабилизационный фактор, поскольку отвлекает спрос на валюту из наличного сегмента.

При этом же украинцы продали наличную валюту в эквиваленте 1,191 миллиарда долларов – это один из самых высоких показателей военного времени, больше (1,289 миллиарда долларов) было только в сентябре, отмечает банкир. Продажа безналичной валюты составила 220 миллионов долларов. При этом отрицательное сальдо валютных операций физлиц продолжало расти и достигло в декабре 463 миллиона долларов – рекордный показатель с начала войны.

Эти тенденции в основном объясняются концентрированными в декабре выплатами зарплат и социальных платежей и небольшим оживлением экономической активности в стране,

– объясняет Золотько.

Чего ждать от курса на этой неделе

В НБУ отметили, что спрос на валюту среди населения в декабре 2022 года увеличился. Там это объяснили сезонным фактором и активизацией бюджетных расходов в конце года.

На этой неделе на наличном валютном рынке, по мнению банкира, должен доминировать тренд по укреплению национальной валюты. Период массированных выплат зарплат остался позади, поэтому источников дополнительного спроса на валюту со стороны физических лиц становится меньше.

Попытки расшатать курс, конечно, могут повторяться, но вряд ли они будут успешными. На мой взгляд, ближайшие 7 дней курс доллара на наличном рынке будет колебаться в пределах диапазона 40,10 – 40,90 гривен за доллар,

– прогнозирует Золотько.

Наличный курс 9 января