Мільйони гривень на боротьбу з дронами: уряд ухвалив нове рішення

Уряд виділяє додаткові кошти з резервного фонду. Гроші спрямують на антидроновий захист вулиць та доріг у Сумах.

Яку суму спрямують на антидроновий захист Сум

Уряд виділяє на захист 70 мільйонів гривень, про що повідомив премʼєр-міністр України Сергій Корецький.

Корецький наголосив, що роботи мають бути завершені в найкоротші терміни.

Сергій Корецький Премʼєр-міністр України З керівництвом Сумської ОВА та місцевими громадами обговорили питання встановлення додаткових мобільних укриттів, там де це найбільш необхідно.

Нагадаємо, що ворог продовжує атакувати Україну дронами. Регулярні удари здійснюються по прифронтових регіонах. Зокрема, йдеться про Сумщину.

На початку липня мешканців області закликали тимчасово утриматися від відвідування АЗС та не перебувати поблизу їхніх територій без нагальної потреби. Українці попередили, що росіяни атакуватимуть автозаправні станції в регіоні.

Що ще відомо про атаки Росії

АЗС у прифронтових областях можуть навіть отримати статус обʼєктів критичної інфраструктури. Це дозволить спрямовувати додаткові ресурси на їх захист. Також, таким чином можна буде забезпечити безперебійну роботу станцій.