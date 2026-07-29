Какую сумму выделят на защиту Сум от дронов

Правительство выделяет на защиту 70 миллионов гривен, что сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Корецкий подчеркнул, что работы должны быть завершены в кратчайшие сроки.

Сергей Корецкий Премьер-министр Украины С руководством Сумской ОГА и местными общинами обсудили вопрос установки дополнительных мобильных укрытий там, где это наиболее необходимо.

Напомним, что враг продолжает атаковать Украину дронами. Регулярные удары наносятся по прифронтовым регионам. В частности, речь идет о Сумской области.

В начале июля жителей области призвали временно воздержаться от посещения АЗС и не находиться вблизи их территорий без крайней необходимости. Украинцы предупредили, что россияне будут проводить атаки на автозаправочные станции в регионе.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Что еще известно об атаках России

АЗС в прифронтовых областях могут даже получить статус объектов критической инфраструктуры. Это позволит направлять дополнительные ресурсы на их защиту. Также таким образом можно будет обеспечить бесперебойную работу станций.