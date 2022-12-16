Чи безпечно зараз тримати гроші на рахунку в банку

Через ймовірний блекаут та військові загрози українці частіше замислюються про те, у який спосіб краще зберігати заощадження. Одним із найпопулярніших з них залишається банківський депозит.

Заощадження на банківських картках є безпечним способом збереження активів попри війну. А вигідні умови депозиту збережуть гроші від інфляції.

Цікаво Курс купівлі та продажу опустився нижче 40 гривень за долар

Закон про гарантування банківських вкладів

Попри агресивні дії окупантів, функціонування банківської системи залишається стабільним. Ще у квітні держава запровадила стовідсоткові гарантії на депозити вкладників усіх банків.

Тому, навіть у разі ліквідації банку держава, від імені якої діє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, відшкодовує вкладникам кошти у межах гарантованої суми. Гарантія складає

100% суму банківського внеску разом із відсотками.

Безготівкова форма заощаджень є надійнішою



За словами фінансового експерта Василя Матія, провідні банки для захисту цифрових даних перевели свої дата-центри в інші країни, щоб навіть військові дії не могли гіпотетично перешкодити діяльності банків. Окрім того, більшість українських банків провели підготовку до ймовірного блекауту і зможуть продовжити повноцінну роботу навіть у випадку довготривалих відключень світла.

Тому, збереження грошей у безготівковій формі є надійнішим. Це може захистити збереження від високої інфляції, які "з'їдає" активи, особливо, гривневі. До того ж безготівкові гроші не можна фізично втратити як готівку,

– пояснює експерт.

При цьому, зважаючи на воєнні ризики, варто мати запас готівки на випадок, якщо в банкоматах буде велика черга, а у магазинах прийматимуть лише готівкові гроші.

Доларові депозити за офіційним курсом