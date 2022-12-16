Сбережения на банковских карточках являются безопасным способом сохранения активов на войну. А выгодные условия депозита сохранят деньги от инфляции.

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Закон о гарантировании банковских вкладов

Несмотря на агрессивные действия кафиров, функционирование банковской системы остается стабильным. Еще в апреле государство ввело стопроцентные гарантии на депозиты вкладчиков всех банков.

Поэтому даже в случае ликвидации банка государство, от имени которого действует Фонд гарантирования вкладов физических лиц, возмещает вкладчикам средства в пределах гарантированной суммы. Гарантия составляет

100% сумма банковского взноса вместе с процентами.

Безналичная форма сбережений надежнее

По словам финансового эксперта Василия Матия, ведущие банки по защите цифровых данных перевели свои дата-центры в другие страны, чтобы даже военные действия не могли гипотетически помешать деятельности банков. Кроме того, большинство украинских банков провели подготовку к вероятному блекауту и смогут продлить полноценную работу даже в случае длительных отключений света.

Поэтому, сохранение денег в безналичной форме надежнее. Это может защитить сбережения от высокой инфляции, которые "съедают" активы, особенно, гривневые. К тому же безналичные деньги нельзя физически потерять как наличные,

– объясняет эксперт.

При этом, учитывая военные риски, стоит иметь запас наличных денег на случай, если в банкоматах будет большая очередь, а в магазинах будут принимать только наличные деньги.

Долларовые депозиты по официальному курсу