Курс валют у банках

  • За даними finance.i.ua, 16 грудня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 39,20 гривні (+5 копійок), а купити за 39,84 гривні (-7 копійок).

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  • Готівкове євро банки купують за 41,53 гривні (+1 копійка), а продають в середньому за 42,37 гривні (+3 копійки).

Курс в обмінниках України

  • В обмінниках купують долар США в середньому за 39,12 гривні, а продають – за 40,02 гривні, за даними finance.ua.
  • Євро коливається на рівні: купівля – 41,47 гривні, а продаж – 42,27 гривні.

Курс на чорному ринку

  • На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,88 гривні (-1 копійка), а продаж – 40,07 гривень (+2 копійки).
  • Євро купують по 41,95 гривні (+5 копійок), а продають за 42,30 гривні (+12 копійок).

Яким буде наступного тижня

Банкіра Герман Марченко вважає, що наразі курс – стабільний. Тому валютні тренди в період з 19 по 25 грудня залишаться в цілому сталими.

Герман Марченко

Директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК"

Найімовірніше амплітуда курсових коливань перебуватиме в межах 39,5 – 40,5 гривень за долар, що в період двох останніх місяців вже стало звичним.