Цікаво Щоб пережити неспокій: у якій формі українцям найкраще зберігати заощадження

Банкіра Герман Марченко вважає, що наразі курс – стабільний. Тому валютні тренди в період з 19 по 25 грудня залишаться в цілому сталими.

Що чекати від курсу у 2023 році

Заступник Міністра економіки Деніс Кудін зазначив, що до кінця року офіційний курс гривні не зміниться, але наступного року національна валюта може девальвувати до 42,2 гривні за долар.

Консенсус-група Focus Economics S.L.U. спрогнозувала декілька сценаріїв курсу долара до гривні у наступному році. За песимістичного прогнозу максимальний курс може сягнути 51 гривні, а от за надоптимістичного – 36,6 гривні, тобто фіксований курс від НБУ.