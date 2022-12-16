Курс валют у банках
- За даними finance.i.ua, 16 грудня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 39,20 гривні (+5 копійок), а купити за 39,84 гривні (-7 копійок).
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- Готівкове євро банки купують за 41,53 гривні (+1 копійка), а продають в середньому за 42,37 гривні (+3 копійки).
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 39,12 гривні, а продають – за 40,02 гривні, за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 41,47 гривні, а продаж – 42,27 гривні.
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,88 гривні (-1 копійка), а продаж – 40,07 гривень (+2 копійки).
- Євро купують по 41,95 гривні (+5 копійок), а продають за 42,30 гривні (+12 копійок).
Яким буде наступного тижня
Банкіра Герман Марченко вважає, що наразі курс – стабільний. Тому валютні тренди в період з 19 по 25 грудня залишаться в цілому сталими.
Найімовірніше амплітуда курсових коливань перебуватиме в межах 39,5 – 40,5 гривень за долар, що в період двох останніх місяців вже стало звичним.