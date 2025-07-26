Хто в новому уряді мав найбільше грошей торік: ЗМІ проаналізували рахунки Кабміну

Після призначення нового складу Кабінету міністрів 17 липня ЗМІ поцікавилися, хто з урядовців мав найбільші капітали станом на 2024 рік. Журналісти склали топ-5 урядовців з найбільшими грошовими активами.

Про це пише 24 Канал із посиланням на NV.

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Хто з урядовців має найбільші грошові активи?

Журналісти зазначили, що при складанні списку враховувалися банківські рахунки та готівка, які міністри задекларували у 2024 році. Йдеться як про гроші самих очільників відомств, так і членів їхніх сімей.

Отже, топ-5 урядовців з найбільшим капіталом станом на 2024 рік: