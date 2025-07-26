Про це пише 24 Канал із посиланням на NV.
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Хто з урядовців має найбільші грошові активи?
Журналісти зазначили, що при складанні списку враховувалися банківські рахунки та готівка, які міністри задекларували у 2024 році. Йдеться як про гроші самих очільників відомств, так і членів їхніх сімей.
Отже, топ-5 урядовців з найбільшим капіталом станом на 2024 рік:
- Найгрошовитішим урядовцем виявився колишній прем'єр, що став тепер міністром оборони – Денис Шмигаль. Статки його родини за 2024 рік склали 16,9 мільйона гривень, а найбільша сума у цьому сімейному кошику належала дружині міністра Катерині 10,9 мільйона гривень. Сам Шмигаль торік мав 140 тисяч доларів готівкою та 207,4 тисячі гривень на рахунку у банку. Його "половина" тримала у готівці 242 тисячі доларів та 254,3 тисячі гривень, а також 626,9 тисячі гривень на банківських рахунках. Донька подружжя Софія мала на картці 3,6 тисячі гривень.
- Другим номером рейтингу став міністр внутрішніх справ Ігор Клименко із загальним капіталом у 7 мільйонів гривень. Міністр тримав у готівці 26,2 тисячі доларів, 500 євро та 930 тисяч гривень, а у банку – 109,1 тисячі доларів та 460,9 тисячі гривень.
- На третьому місці опинився міністр юстиції Герман Галущенко зі статками у 6,4 мільйона гривень. На банківських рахунках урядовець тримав 63,6 тисячі доларів 5 тисяч євро та 4,9 мільйона гривень, а в готівці – 169 тисяч доларів та 604 тисячі гривень.
- Четверту сходинку посів міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він задекларував лише власні статки – майже 5,4 мільйона гривень і все тримав лише у готівці: це 129 тисяч доларів та 37 тисяч гривень.
- Завершив рейтинг міністр молоді та спорту Матвій Бідний із загальною сумою у 3,7 мільйона гривень. За даними видання, 3,1 мільйона гривень готівки мала його дружина Вікторія, а сам міністр зберігав лише долари – 15 тисяч.