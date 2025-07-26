Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на NV.

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Кто из чиновников правительства обладает наибольшими денежными активами?

Журналисты отметили, что при составлении списка учитывались банковские счета и наличные, которые министры задекларировали в 2024 году. Речь идет как о деньгах самих руководителей ведомств, так и членов их семей.

Итак, топ-5 чиновников с наибольшим капиталом по состоянию на 2024 год: