Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на NV.
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Кто из чиновников правительства обладает наибольшими денежными активами?
Журналисты отметили, что при составлении списка учитывались банковские счета и наличные, которые министры задекларировали в 2024 году. Речь идет как о деньгах самих руководителей ведомств, так и членов их семей.
Итак, топ-5 чиновников с наибольшим капиталом по состоянию на 2024 год:
- Самым денежным чиновником оказался бывший премьер, ставший теперь министром обороны – Денис Шмыгаль. Состояние его семьи за 2024 составили 16,9 миллиона гривен, а самая большая сумма в этой семейной корзине принадлежала жене министра Екатерине 10,9 миллиона гривен. Сам Шмыгаль в прошлом году имел 140 тысяч долларов наличными и 207,4 тысячи гривен на счету в банке. Его "половина" держала наличными 242 тысячи долларов и 254,3 тысячи гривен, а также 626,9 тысячи гривен на банковских счетах. Дочь супругов София имела на карточке 3,6 тысячи гривен.
- Вторым номером рейтинга стал министр внутренних дел Игорь Клименко с общим капиталом в 7 миллионов гривен. Министр держал наличными 26,2 тысячи долларов, 500 евро и 930 тысяч гривен, а в банке – 109,1 тысячи долларов и 460,9 тысячи гривен.
- На третьем месте оказался министр юстиции Герман Галущенко с состоянием в 6,4 миллиона гривен. На банковских счетах чиновник держал 63,6 тысячи долларов 5 тысяч евро и 4,9 миллиона гривен, а в наличности – 169 тысяч долларов и 604 тысячи гривен.
- Четвертую строчку занял министр иностранных дел Андрей Сибига. Он задекларировал только собственное состояние – почти 5,4 миллиона гривен и все держал только наличными: это 129 тысяч долларов и 37 тысяч гривен.
- Завершил рейтинг министр молодежи и спорта Матвей Бедный с общей суммой в 3,7 миллиона гривен. По данным издания, 3,1 миллиона гривен наличных имела его жена Виктория, а сам министр хранил только доллары – 15 тысяч.