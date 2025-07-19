Однако сейчас есть готовность работать, реализовывать реформы, которые были наработаны ранее. Такое мнение 24 Каналу озвучил доктор экономических наук, председатель Adventer Group Андрей Длигач.

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Будет ли эффективным новое правительство?

Андрей Длигач отметил, что по экономическому блоку ничего особо не меняется. В должности остается министр финансов Сергей Марченко. Однако национальную стратегию доходов можно будет улучшать. Потому что премьер-министром стала Юлия Свириденко, у которой есть понимание, что нужно Украине для экономического роста, налаживания бизнес-климата, инвестиционного климата.

Как считает доктор экономических наук, если Кабмин сможет вернуть себе контроль над ситуацией в налоговой и на таможне, то в Украине можно будет очень быстро реализовать реформы.

Также Оксен Лисовой остается министром образования и науки в новом правительстве. Кто-то критикует деятельность и реформы его команды. Многие считают, что вектор реформ выбран правильно. В частности, оптимизация расходов и логики школьного образования, где необходимо улучшать качество.

То же касается высшего образования. Эксперименты по автономности, наблюдательных советах в университетах, слияние вузов – все это положительная перспективная реформа. Сопротивление постсоветских ректоров с таким мышлением нужно преодолеть. Надеюсь, что Рада поддержит эти реформы несмотря на интересы, связанные с желанием сохранить какие-то электоральные факторы,

– сказал глава Adventer Group.

Дениса Шмыгаля, который является рекордсменом пребывания на посту премьер-министра Украины, назначили на должность министра обороны. По нему есть большая надежда, что с его системностью он сможет навести порядок в системе закупок, логистики.

Сейчас многие наши друзья в армии, наши организации, компании, которые занимаются производством оружия, компонентов амуниции, сталкиваются с большими проблемами в налаживании экспорта, закупок, сотрудничества с министерством. Надеюсь, что все это будет исправлено и заработает эффективно,

– подчеркнул Длигач.

Фактически есть надежды по каждой сфере. По его словам, со стороны аналитических центров, бизнес-ассоциаций этот Кабинет Министров будет иметь амнистию доверия, возможность воспользоваться поддержкой.

Осторожный конструктивизм. Никакого оптимизма нет. Есть готовность работать, реализовывать реформы, которые были наработаны ранее. Есть неоправданный оптимизм, но связанный с тем, что больше людей с либеральными взглядами появилось в этом правительстве,

– предположил он.

Доктор экономических наук отметил, что уже полгода можно будет понять и сделать выводы о деятельности нового правительства.