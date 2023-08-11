Гроші ходять за дитиною: в Кабміні ухвалили два рішення

У Кабінеті міністрів України ухвалили два рішення стосовно захисту та забезпечення дітей. Держава платитиме за відпочинок деяких дітей.

Які рішення ухвалив Кабмін

Денис Шмигаль під час засідання уряду заявив, що було прийнято два рішення.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Перше – розширюємо застосування принципу "гроші ходять за дитиною". Тепер батьки в усіх регіонах України будуть отримувати кошти на дитячий відпочинок напряму від держави. За державний кошт вони зможуть купити путівки в найкращі дитячі оздоровчі заклади.

Така ініціатива стосується лише малозабезпечених або багатодітних сімей, а також дітей з інвалідністю.

Друге – переводимо на постійну основу комплексну послугу єМалятко, яка діє з 2020 року,

– додав він.

З 2020 року цією послугою встигли скористатися майже 412 тисячі разів.

Новий порядок її надання тепер включає такі послуги:

державна реєстрація народження дитини;

реєстрації місця проживання народженої дитини;

призначення допомоги при народженні дитини;

реєстрація народженої дитини в електронній системі охорони здоров’я;

реєстрація народженої дитини у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;

отримання посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім'ї;

визначення походження народженої дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою;

визначення належності дитини до громадянства України;

присвоєння дитині унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;

призначення допомоги багатодітним сім’ям.

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