На які соціальні виплати українці можуть розраховувати в серпні

Також не варто чекати на збільшення виплат для людей, які залишилися без роботи. Починаючи з 1 липня 2022 року максимальний розмір соцдопомоги становить не більше 10 400 гривень.

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Якими будуть аліменти наступного місяця:

Мінімальна сума, яка рекомендується: дітям до 6 років – 2 201 гривня, від 6 до 18 років – 2 744 гривні;

дітям до 6 років – 2 201 гривня, від 6 до 18 років – 2 744 гривні; Мінімальний гарантований розмір аліментів: дітям до 6 років – 1 100,5 гривні, від 6 до 18 років – 1 372 гривні;

дітям до 6 років – 1 100,5 гривні, від 6 до 18 років – 1 372 гривні; Максимальний розмір: дітям до 6 років – 22 010 гривень, від 6 до 18 років – 27 440 гривень.

Що буде з декретними виплатами

Розмір допомоги за вагітністю становить 100% від її зарплати. Проте, якщо жінка безробітна і не ФОП, але сплачує ЄСВ – їй заплатять не менше 25% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб (650 гривень щомісяця).

Виплати виглядають наступним чином:

за 180 днів декрету – 3 900 гривень;

за 140 днів декрету – 3 033,3 гривні;

за 126 днів декрету – 2 730 гривень.

Скільки отримають українці за опіку над дитиною

Така допомога дорівнює 2,5 прожитковим мінімумам на дитину певного віку, а на дітей з інвалідністю – 3 аналогійним виплатам.

З 1 серпні 2022 року виплати виглядають наступним чином:

на дітей до 6 років – 5 502,5 гривні;

на дітей від 6 до 18 років – 6 860 гривень;

на дітей до 6 років з інвалідністю – 6 603 гривні;

на дітей від 6 до 18 років з інвалідністю – 8 232 гривні.

На що можуть розраховувати самотні матері

Виплати на 1 дитину для самотньої матері становлять різницю між 100% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї. Таким чином: