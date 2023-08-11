Які рішення ухвалив Кабмін

Денис Шмигаль під час засідання уряду заявив, що було прийнято два рішення.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Перше – розширюємо застосування принципу "гроші ходять за дитиною". Тепер батьки в усіх регіонах України будуть отримувати кошти на дитячий відпочинок напряму від держави. За державний кошт вони зможуть купити путівки в найкращі дитячі оздоровчі заклади.

Така ініціатива стосується лише малозабезпечених або багатодітних сімей, а також дітей з інвалідністю.

Друге – переводимо на постійну основу комплексну послугу єМалятко, яка діє з 2020 року,

– додав він.

Нагадаємо! З 2020 року цією послугою встигли скористатися майже 412 тисячі разів.

Новий порядок її надання тепер включає такі послуги:

державна реєстрація народження дитини;

реєстрації місця проживання народженої дитини;

призначення допомоги при народженні дитини;

реєстрація народженої дитини в електронній системі охорони здоров’я;

реєстрація народженої дитини у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;

отримання посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім'ї;

визначення походження народженої дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою;

визначення належності дитини до громадянства України;

присвоєння дитині унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;

призначення допомоги багатодітним сім’ям.

Який мінімальний розмір аліментів буде у серпні

Через те, що прожитковий мінімум в Україні вже підіймали цього року, соціальні виплати не зростуть. Тому ситуація з аліментами така: