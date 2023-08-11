Які рішення ухвалив Кабмін

Денис Шмигаль під час засідання уряду заявив, що було прийнято два рішення.

Читайте також Нова грошова допомога: встигніть зареєструватися до 1 вересня

Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України

Перше – розширюємо застосування принципу "гроші ходять за дитиною". Тепер батьки в усіх регіонах України будуть отримувати кошти на дитячий відпочинок напряму від держави. За державний кошт вони зможуть купити путівки в найкращі дитячі оздоровчі заклади.

Така ініціатива стосується лише малозабезпечених або багатодітних сімей, а також дітей з інвалідністю.

Друге – переводимо на постійну основу комплексну послугу єМалятко, яка діє з 2020 року,
– додав він.

Новий порядок її надання тепер включає такі послуги:

  • державна реєстрація народження дитини;
  • реєстрації місця проживання народженої дитини;
  • призначення допомоги при народженні дитини;
  • реєстрація народженої дитини в електронній системі охорони здоров’я;
  • реєстрація народженої дитини у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;
  • отримання посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім'ї;
  • визначення походження народженої дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою;
  • визначення належності дитини до громадянства України;
  • присвоєння дитині унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;
  • призначення допомоги багатодітним сім’ям.

Який мінімальний розмір аліментів буде у серпні

Через те, що прожитковий мінімум в Україні вже підіймали цього року, соціальні виплати не зростуть. Тому ситуація з аліментами така:

  • Мінімальна сума, яка рекомендується: дітям до 6 років – 2 201 гривня, від 6 до 18 років – 2 744 гривні;
  • Мінімальний гарантований розмір аліментів: дітям до 6 років – 1 100,5 гривні, від 6 до 18 років – 1 372 гривні;
  • Максимальний розмір: дітям до 6 років – 22 010 гривень, від 6 до 18 років – 27 440 гривень.