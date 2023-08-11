Які рішення ухвалив Кабмін
Денис Шмигаль під час засідання уряду заявив, що було прийнято два рішення.
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Перше – розширюємо застосування принципу "гроші ходять за дитиною". Тепер батьки в усіх регіонах України будуть отримувати кошти на дитячий відпочинок напряму від держави. За державний кошт вони зможуть купити путівки в найкращі дитячі оздоровчі заклади.
Така ініціатива стосується лише малозабезпечених або багатодітних сімей, а також дітей з інвалідністю.
Друге – переводимо на постійну основу комплексну послугу єМалятко, яка діє з 2020 року,
– додав він.
Новий порядок її надання тепер включає такі послуги:
- державна реєстрація народження дитини;
- реєстрації місця проживання народженої дитини;
- призначення допомоги при народженні дитини;
- реєстрація народженої дитини в електронній системі охорони здоров’я;
- реєстрація народженої дитини у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;
- отримання посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім'ї;
- визначення походження народженої дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою;
- визначення належності дитини до громадянства України;
- присвоєння дитині унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;
- призначення допомоги багатодітним сім’ям.
Який мінімальний розмір аліментів буде у серпні
Через те, що прожитковий мінімум в Україні вже підіймали цього року, соціальні виплати не зростуть. Тому ситуація з аліментами така:
- Мінімальна сума, яка рекомендується: дітям до 6 років – 2 201 гривня, від 6 до 18 років – 2 744 гривні;
- Мінімальний гарантований розмір аліментів: дітям до 6 років – 1 100,5 гривні, від 6 до 18 років – 1 372 гривні;
- Максимальний розмір: дітям до 6 років – 22 010 гривень, від 6 до 18 років – 27 440 гривень.