Україна отримала кошти на ППО та дрони: ЄС виділив значну суму

Європейський Союз виділив Україні ще кошти у межах оборонного компонента Ukraine Support Loan. Йдеться про суму в розмірі 2,86 мільярда євро.

Яку допомогу отримала Україна

Кошти спрямують на зброю, про що повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Сергій Корецький Прем'єр-міністр України На тлі посилення російських атак на наші міста та критичну інфраструктуру ця підтримка є життєво необхідною. Більше дронів, систем протиповітряної оборони, ракет і боєприпасів означає надійніший захист наших людей і посилення спроможностей наших захисників на передовій.

Корецький наголосив, що український уряд продовжує працювати з європейськими партнерами, аби решту оборонного фінансування від ЄС було надано без затримок.

Щиро дякую президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, єврокомісару Андрюсу Кубілюсу та всім державам – членам ЄС за незмінну відданість обороні України та нашій спільній європейській безпеці,

– написав Сергій Корецький.

На сайті Європейської комісії підтвердили нарахування коштів у межах оборонного компонента кредиту підтримки України на 90 мільярдів євро. Кошти спрямують на закупівлю безпілотників, систем протиповітряної оборони, ракет, радарів, засобів радіоелектронної боротьби та боєприпасів.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що поки Росія не досягає успіхів на фронті, вона продовжує посилювати повітряні атаки, жорстоко завдаючи ударів по мирних жителях та інфраструктурі України.

Урсула фон дер Ляєн Президентка Європейської комісії Непохитна підтримка Європи важлива як ніколи, щоб допомогти Україні захистити своє небо та врятувати життя людей. Сьогоднішнім перерахуванням 2,86 мільярда євро ми продовжуємо задовольняти найнагальніші оперативні потреби України, зокрема забезпечувати її безпілотниками та ракетами, необхідними для оборони.

Кредит підтримки України передбачає орієнтовний розподіл коштів на 2026 – 2027 роки:

60 мільярдів євро на оборону;

30 мільярдів євро на бюджетну допомогу.

Лише у 2026 році на підтримку оборонно-промислового потенціалу України планують перерахувати 28,3 мільярда євро. Протягом найближчих тижнів триватимуть подальші виплати в межах оборонного компонента програми на 2026 рік.

Нагадаємо, що цього тижня в ЄС схвалили найбільший за всю історію пакет санкційних списків. До нього увійшли 826 російських компаній, а також 743 фізичні особи.

Минулого тижня Україна отримала 1,2 мільярда євро від Європейського Союзу. Кошти також були надані в межах програми Ukraine Support Loan.