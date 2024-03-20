Виплати на оздоровлення: хто з українців може їх отримати
Джерело:ICTV
Матеріальна допомога на оздоровлення нараховується працівниками українських бюджетних установ. Це саме ті виплати, які надаються під час відпустки.
Хто може отримати ці кошти
Фактично, ця виплата є зарплатою під час відпустки. Тому з неї також вираховується військовий збір та ПДФО.
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Відповідно до чинного законодавства зараз на оздоровчі виплати мають право:
- бібліотекарі та працівники музеїв та будинків культури;
- державні службовці;
- працівники медичної та фармацевтичної сфери;
- посадові особи, які належать до органів місцевого самоврядування;
- працівники педагогічної та науково-педагогічної галузі;
- робітники бюджетних та освітніх установ, при цьому вони не є працівниками педагогічної та науково-педагогічної сфери.
Який розмір цієї допомоги
Виплати надаються через фонд оплати праці, відповідно, вони мають бути заплановані завчасно і внесені в кошторис. Сума "оздоровчих" коштів визначається індивідуально.
Зокрема у державних службовців ОМС це середньомісячна заробітна плата. А от більшість працівників бюджетних установ отримують виплату у розмірі одного посадового окладу. Кошти надаються під час щорічної відпустки.
Тобто, щоб виплата нарахувалась, особа має завчасно запланувати свій відпочинок. При цьому, відпустку можна використати повністю, або ж частково. Нарахування відбувається, відповідно до наказу керівника, після написання спеціальних заяв.Зверніть увагу! При відпрацюванні неповного робочого часу, розмір допомоги пропорційно змінюється.