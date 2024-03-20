Хто може отримати ці кошти

Фактично, ця виплата є зарплатою під час відпустки. Тому з неї також вираховується військовий збір та ПДФО.

Читайте також Офіційний курс подорожчав: чи перевалив долар за 39 гривень

Відповідно до чинного законодавства зараз на оздоровчі виплати мають право:

бібліотекарі та працівники музеїв та будинків культури;

державні службовці;

працівники медичної та фармацевтичної сфери;

посадові особи, які належать до органів місцевого самоврядування;

працівники педагогічної та науково-педагогічної галузі;

робітники бюджетних та освітніх установ, при цьому вони не є працівниками педагогічної та науково-педагогічної сфери.

Який розмір цієї допомоги

Виплати надаються через фонд оплати праці, відповідно, вони мають бути заплановані завчасно і внесені в кошторис. Сума "оздоровчих" коштів визначається індивідуально.

Зокрема у державних службовців ОМС це середньомісячна заробітна плата. А от більшість працівників бюджетних установ отримують виплату у розмірі одного посадового окладу. Кошти надаються під час щорічної відпустки.

Тобто, щоб виплата нарахувалась, особа має завчасно запланувати свій відпочинок. При цьому, відпустку можна використати повністю, або ж частково. Нарахування відбувається, відповідно до наказу керівника, після написання спеціальних заяв.

Зверніть увагу! При відпрацюванні неповного робочого часу, розмір допомоги пропорційно змінюється.