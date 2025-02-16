Нещасний випадок на виробництві: яку допомогу від держави можуть отримати українці

Деякі українці мають право на одноразову виплату в розмірі 56 тисяч гривень. Її надають у випадку повної втрати працездатності через нещасний випадок на виробництві.

Хто з українців може отримати 56 тисяч гривень

Ця допомога виплачується протягом місяця з моменту офіційного підтвердження стійкої втрати професійної працездатності за підсумками проведеного розслідування, пише 24 канал з посиланням на ПФУ.

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Зокрема розмір одноразової страхової виплати залежить від ступеня втрати професійної працездатності потерпілого. Він визначається з розрахунку семи мінімальних заробітних плат, встановлених законом на день настання права потерпілого на страхову виплату.

Наприклад, станом на 01.01.2025, якщо втрата працездатності становить 100%, розмір виплати складатиме 56 000 гривень (8 000 гривень, тобто мінімальна заробітна плата, х 7),

– пишуть у ПФУ.

Як надається допомога у випадку смерті

У разі смерті внаслідок нещасного випадку на виробництві допомога виплачується у місячний строк з дня смерті потерпілого. Її отримують особи, які мають на це право. Розмір допомоги дорівнює сорока розмірам мінімальної зарплати, встановленої законом на день настання права на страхову виплату.

Важливо! Однак якщо під час розслідування нещасного випадку встановлять, що ушкодження здоров’я настало не лише з вини роботодавця, а й внаслідок порушення потерпілим норм про охорону праці, то розмір одноразової страхової виплати зменшується. Проте не більше як на 50%.