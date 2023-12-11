Хвилюватися не варто: Україна продовжить отримувати міжнародну грошову допомогу

З початку загострення ситуації в Ізраїлі, українці були занепокоєні чи не вплине це на міжнародну допомогу для України. Міжнародна агенція Fitch Ratings називає ці переживання марними.

Якою буде допомога для України у 2024 році

Агенція Fitch Ratings вважає, що у новому році допомога Україні буде нижчою за очікувану, однак цих коштів також буде достатньо. Безумовно, зменшення траншів несе за собою певні ризики.

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Відповідно до Бюджету України на 2024 рік, очікувана міжнародна підтримка становить 43 мільярди доларів. Зокрема йдеться про 50 мільярдів євро, які на кредитній основі ЄС планує надати Україні до 2027 року.

Умови МВФ на першому етапі програми незначні, і ми бачимо обмежений ризик того, що вони завадять виплаті коштів Фонду наступного року,

– йдеться в повідомленні Fitch Ratings.

У 2025 році ситуація може погіршитись, на думку Fitch Ratings це імовірно через вибори у США, ризики фінансування з боку ЄС та втому міжнародних донорів.

Ми прогнозуємо, що міжнародні резерви на кінець 2025 року становитимуть п'ять місяців поточних зовнішніх платежів порівняно з 4,8 місяцями на кінець 2023 року,

– вважають у Fitch Ratings.

Протягом 2023 року міжнародні резерви України збільшились на 10,8 мільярда доларів. Зараз вони становлять 38.8 мільярда доларів. Завдяки чому Україна поповнює міжнародні резерви: