4000 злотих для українців у Польщі: нові умови грошової допомоги

У Польщі введено нові умови грошової допомоги для українців. Тепер вони можуть отримати до 4000 злотих. Виплати будуть надаватися за певними критеріями.

Хто зможе отримати 4 000 злотих

Польща розширила програму соціальної підтримки для українців з інвалідністю, які мають легальний статус. З січня 2024 року введена нова система фінансової допомоги з виплатами від 600 до 4 000 злотих, повідомляє 24 Канал з посиланням на платформу Spilno в Польщі.

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Програма охоплює дітей до 18 років або до 25 років, якщо інвалідність виникла під час навчання. Українці старші за 18 років із підтвердженим статусом інвалідності можуть отримувати щомісячну пенсію в розмірі 1588,44 злотих.

Запроваджено також програму Swiadczenie wspierające, за якою розмір допомоги залежить від оцінки медико-соціальної експертної комісії. Виплати коливатимуться від 40% до 220% соціальної пенсії залежно від рівня потреби в підтримці.

Польський уряд розробив разом з цим програми підтримки для сімей з дітьми з інвалідністю:

Одна з них — щомісячна допомога по догляду (Świadczenie pielęgnacyjne) у розмірі 2 458 злотих для опікунів, які не можуть працювати через догляд за дитиною. Програма діє для дітей до 18 років і до 25 років, якщо інвалідність виникла під час навчання.

Додатково надаються допомоги: 215,84 злотих для дітей з інвалідністю та осіб старше 16 років, а також спеціальна виплата з догляду (Specjalny zasiłek opiekuńczy) у розмірі 620 злотих.