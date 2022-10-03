Українці на щойно деокупованих територіях отримуватимуть додаткову грошову допомогу

З 1 листопада мешканці щойно звільнених від окупантів територій зможуть отримати додаткову грошову допомогу. Мовиться про грошову виплату у понад 2 тисячі гривень.

Грошова допомога на щойно деокупованих територіях

Про виплату додаткових 2 200 гривень з листопада розповіла віце-прем'єр-міністерка – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

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Кожен, хто пережив окупацію, може розраховувати на усі актуальні види фінансової допомоги – і від держави, і від міжнародних гуманітарних організацій. Крім того, з наступного місяця ці громадяни будуть отримувати ще одну додаткову допомогу – 2 200 гривень,

– розповіла вона під час телемарафону.

Яку грошову допомогу можна отримати вже зараз

Також очільниця Мінреінтеграції нагадала, яка допомога від держави та благодійників передбачена для мешканців звільнених від ворога міст та сіл.

Це як гуманітарна допомога: продукти харчування, речі першої необхідності, засоби гігієни, теплий одяг на зиму, – так і фінансова підтримка,

– поділилась Верещук.

Наразі на звільнених від ворога Харківщині та Херсонщині триває пілотний проєкт. Громадяни, які фактично там мешкали на момент деокупації, через Укрпошту отримують разову грошову допомогу в сумі 1 200 гривень.

Виплати для ВПО

ВПО щомісяця отримують 2 – 3 тисячі гривень, в залежності від віку:

2 тисяч гривень на кожну іншу особу старше 18 років;

3 тисяч гривень на кожну дитину або людину з інвалідністю.

Також ВПО можуть претендувати й на міжнародну допомогу від різних міжнародних організацій, як от: ЮНІСЕФ, ООН, Червоний Хрест тощо.

З 1 жовтня у регіональному управлінні соцзахисту ВПО мають змогу:

актуалізувати у довідці ВПО місце проживання;

виправити помилки або некоректні дані у заяві, яка подавалася для отримання довідки ВПО;

дізнатися, а також усунути причину, через яку затримується допомога на проживання.

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