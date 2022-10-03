Денежная помощь на только что оккупированных территориях

О выплате дополнительных 2 200 гривен с ноября рассказала вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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Каждый переживший оккупацию может рассчитывать на все актуальные виды финансовой помощи – и от государства, и от международных гуманитарных организаций. Кроме того, со следующего месяца эти граждане будут получать еще одну дополнительную помощь – 2200 гривен,

– рассказала она во время телемарафона.

Какую денежную помощь можно получить уже сейчас

Также глава Минреинтеграции напомнила, какая помощь от государства и благотворителей предусмотрена для жителей освобожденных от врага городов и сел.

Это как гуманитарная помощь: продукты питания, вещи первой необходимости, средства гигиены, теплая одежда на зиму, так и финансовая поддержка.

– поделилась Верещук.

На освобожденных от врага Харьковщене и Херсонщене продолжается пилотный проект. Граждане, фактически проживавшие там на момент деоккупации, через Укрпочту получают разовую денежную помощь в сумме 1 200 гривен.

Выплаты для ВПЛ

ВПЛ ежемесячно получают 2 – 3 тысячи гривен, в зависимости от возраста:

2 тысячи гривен на каждое другое лицо старше 18 лет;

3 тысячи гривен на каждого ребенка или человека с инвалидностью.

Также ВПЛ могут претендовать и на международную помощь от различных международных организаций, как ЮНИСЕФ, ООН, Красный Крест и так далее.

С 1 октября в региональном управлении соцзащиты ВПЛ могут:

актуализировать в справке ВПЛ место жительства;

исправить ошибки или некорректные данные в заявлении, которое подавалось для получения справки ВПЛ;

узнать, а также устранить причину, по которой задерживается помощь на жительство.